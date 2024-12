Dieses clevere Gadget macht den Werkstattbesuch oft überflüssig

Das Auto zeigt plötzlich eine unklare Fehlermeldung an und empfiehlt, eine Werkstatt aufzusuchen? Viele wissen in so einem Moment, dass hohe Reparaturkosten anfallen könnten. Doch das muss nicht immer der Fall sein. Mit dem NextGen OBDeleven könnt Ihr Probleme am Fahrzeug selbst diagnostizieren und direkt wissen, welche Schritte nötig sind. Und das Beste: Dieses Diagnosegerät bietet noch viele weitere Funktionen.

NextGen OBDeleven: Das Tool, das den Werkstattbesuch überflüssig machen kann

Der Hersteller OBDeleven hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fahrzeugdiagnosen und -anpassungen für jedermann zugänglich zu machen. Mit dem NextGen OBDeleven-Gerät könnt Ihr Fehlerquellen im Auto aufspüren, den Fehlerspeicher auslesen und gegebenenfalls sogar löschen. Viele Werkstätten verlangen schon für diese Diagnose eine Gebühr – diesen Betrag könnt Ihr künftig sparen, indem Ihr das selbst erledigt. Die Nutzung des Geräts ist dabei simpel gestaltet und erfordert keine technischen Vorkenntnisse.

Das Gerät wird einfach in die sogenannte OBD-Schnittstelle Eures Fahrzeugs eingesteckt – das ist im Grunde der Zugangspunkt für Diagnosegeräte. Meist befindet sich dieser Anschluss unter dem Lenkrad, er kann aber je nach Modell auch an einer anderen Stelle angebracht sein. Über die zugehörige App verbindet Ihr das Gerät per Bluetooth mit Eurem Smartphone und erhaltet Zugriff auf Fahrzeugdaten, die Euch sonst verborgen bleiben würden. Das OBDeleven-Tool ist von namhaften Automarken wie Volkswagen, BMW oder Toyota zertifiziert und funktioniert daher mit einer Vielzahl von Modellen.

Mehr als nur Fehlerdiagnose: Was der OBD2-Scanner außerdem kann

Das Gerät beschränkt sich nicht nur auf die Analyse von Fehlermeldungen. Es ermöglicht auch individuelle Anpassungen an den Fahrzeugeinstellungen, die sonst nicht zugänglich wären. So könnt Ihr beispielsweise einstellen, dass Eure Außenspiegel automatisch einklappen, wenn das Auto abgeschlossen wird oder dass die Innenbeleuchtung länger scheint, nachdem Ihr das Fahrzeug verlassen habt. Je nach Fahrzeugmodell sind noch viele weitere Konfigurationen möglich. Mittlerweile wird das OBDeleven-Gerät von über drei Millionen Autofahrern in mehr als 40 Ländern genutzt und erfreut sich großer Beliebtheit.

Zusammen mit der App lassen sich viele praktische Einstellungen vornehmen. / © OBDeleven

Derzeit ist das NextGen OBDeleven-Gerät für nur 59,99 Euro* erhältlich und stellt somit eine lohnende Investition dar, die sich schnell bezahlt macht – oft schon nach dem ersten eingesparten Werkstattbesuch.

