1 von 10 Samsung-Frame bei o2 gewinnen: Vorbesteller profitieren doppelt

Samsung wird im August neue Produkte vorstellen – das wissen wir spätestens seit der Ankündigung des Unpacked-Events letzte Woche. Auch wenn wir noch nicht wissen, welche neuen Galaxy-Highlights es geben wird, kündigt o2 zwei spannende Aktionen an. Erstens: Wer sich auf der o2-Webseite für alle News rund um die Samsung-Neuheiten anmeldet, nimmt an einem Gewinnspiel teil — hier werden insgesamt zehn "The Frame"-Fernseher von Samsung unter allen Anmeldungen verlost.

Samsung und o2 stellen zum Launch der Herbst-Highlights zwei spannende Aktionen auf die Beine. / © o2

Neben der Chance auf einen neuen Design-Fernseher im 32-Zoll-Format gibt es noch eine tolle Gratis-Dreingabe für alle Vorbesteller: einen JBL Xtreme 3 Speaker. Richtig gelesen, es handelt sich hier nicht um eine Verlosung: Jeder Vorbesteller bekommt einen der superrobusten und hochwertigen Bluetooth-Speaker im Wert von 260 Euro zu dem vorbestellten Samsung-Produkt dazu. Wir stellen Euch die beiden Aktionen noch einmal genauer vor.

Auf diese Extras können sich Samsung-Vorbesteller bei o2 freuen

Zunächst einmal zum "The Frame"-Fernseher. Für die Teilnahme an der Verlosung müsst Ihr Euch lediglich bei dem Link unter diesem Absatz anmelden. "The Frame" ist eine einzigartige Smart-TV-Serie von Samsung im Bilderrahmen-Stil. Im sogenannten "Art Mode" zeigt das Display dann auch tatsächlich ausgewählte Kunstwerke an. Im Gewinnspiel verlost o2 das 32-Zoll-Modell im Wert von 529 Euro.

Nicht als Verlosung, sondern als Gratis-Zugabe bei jeder Vorbestellung bekommt Ihr den Bluetooth-Speaker JBL Xtreme 3. Dieser bietet Euch bis zu 15 Stunden lang einen besonders kräftigen Klang aus zwei 25 Watt starken RMS-Woofern und zwei 25 Watt starken RMS-Hochtönern. Eine Gesamtleistung von 100 Watt also, die Ihr per Bluetooth 5.1 bespielen könnt. Dank JBL PartyBoost könnt Ihr bei Bedarf zudem weitere Bluetooth-Speaker mit dem Xtreme 3 verbinden.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr Euch lediglich auf der verlinkten o2-Aktionsseite registrieren. Den JBL-Speaker bekommt Ihr allerdings erst, wenn Ihr eines der neuen Samsung-Geräte im August vorbestellt. Wie lange Ihr noch warten müsst und mit welchen Samsung-Neuheiten wir bei NextPit im August rechnen, das lest Ihr in unserem Artikel über das kommende Unpacked-Event von Samsung.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation mit o2 entstanden. Auf die genauen Inhalte dieses Artikels hatte das keinen Einfluss.