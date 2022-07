Galaxy Z Flip 4: Leak zeigt das Foldable in voller Pracht

Nicht mehr lange, bevor das Galaxy Z Flip 4 offiziell vorgestellt wird. Bereits jetzt wissen wir ziemlich genau, womit wir es zu tun bekommen. Ein weiterer Leak zeigt uns das kommende Foldable nun in allen vier verfügbaren Farben und von jeder Seite.

Wenn Samsung beim nächsten Unpacked-Event am 10. August seine neuen faltbaren Smartphones enthüllt, sind die meisten Spezifikationen längst bekannt. Wir erwarten, dass sich das Galaxy Z Flip 4 optisch ziemlich präzise am Vorgänger orientiert. Das bestätigen auch jetzt geleakte, vermeintlich offizielle Pressebilder. Sie zeigen das Foldable von allen Seiten und in allen verfügbaren Farben.

Das Galaxy Z Flip 4 kommt in vier Farben und mit neuem Scharnier

Der berühmt-berüchtigte Leaker @OnLeaks hat zusammen mit GizNext gleich mehrere Pressebilder veröffentlicht, die nicht mehr viel Raum für Fantasie oder Spekulation lassen. Ihr seht das Klapp-Handy in den vier Farben, die von Samsung angeblich "Graphite", "Blue", "Pink Gold" und "Bora Purple" getauft wurden. Bereits der letzte Leak der Galaxy-Z-Modelle ließ auf diese Farben schließen, auch wenn man dort nur die Unterseiten sah.

Das Galaxy Z Flip 4 sieht in jeder Farbvariante edel aus. / © GizNext / @OnLeaks

In allen Varianten sieht das Galaxy Z Flip 4 klasse aus, aber es sind nicht nur die Farben, die auf den vermutlich offiziellen Renderbildern ins Auge fallen. Wir erblicken nämlich auch das überarbeitete Scharnier, von dem in vorherigen Gerüchten bereits die Rede war. Aufgeklappt macht das Scharnier einen viel kompakteren Eindruck.

Das Scharnier des Galaxy Z Flip 4 wurde deutlich überarbeitet. / © GizNext / @OnLeaks

Die Kamerasektion hebt sich farblich ab und scheint das Design des Z Flip 3 beizubehalten. Technisch rechnen wir aber mit einer aufgebohrten Kamera. Gleiches gilt auch für die Performance, die dank Snapdragon 8+ Gen 1 den Vorgänger in den Schatten stellt.

Die NextPit-Mannschaft kann es jetzt schon nicht mehr abwarten, selbst Hand an die neuen Foldables zu legen. Und wie sieht es mit Euch aus?