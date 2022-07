Z Fold 4 & Z Flip 4: Erste offizielle Bilder durchgesickert!

Samsung hat gerade bestätigt, dass man die neuen Foldables Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 am 10. August auf den Markt bringen will. Der bekannte Leaker Evan Blass hat jetzt die ersten offiziellen Bilder der beiden nächsten faltbaren Smartphones von Samsung geleakt.

Wie üblich wissen wir bereits alles über Samsungs nächste faltbare Smartphones, auch wenn sie erst in ein paar Tagen vorgestellt werden. Aber dieser x-te Leak von Evan Blass über die Website 91mobiles ist der erste, der offizielle Pressebilder des Samsung Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 zeigt.

Ansonsten verraten uns diese Bilder allerdings außer den offiziellen Farben kaum etwas Neues über die kommenden Smartphones. Das Galaxy Z Fold 4 wird demnach in Schwarz, Beige und Graugrün erhältlich sein. Das Z Flip 4 hingegen wird in Grau, Violett, Gold und Hellblau angeboten. So, so, eine wichtige Information, die ich Euch mit all meiner journalistischen Erfahrung zukommen lassen wollte.

Das offizielle Design des Samsung Galaxy Z Fold 4 / © Evan Blass / 91mobiles.com

Kaum Änderungen bei Z Fold 4 und Z Flip 4

Ansonsten ist bereits bekannt, dass beide Smartphones größere Akkus als die vorherige Generation, faltbare OLED-Bildschirme mit 120 Hz und "Snapdragon 8+ Gen 1"-SoCs haben werden. Aber auch das vollständige Datenblatt des Galaxy Z Fold 4 wurde bereits im Internet geleakt, im verlinkten Artikel findet Ihr alle Infos.

Es ist auch bekannt, dass Samsung für jedes Modell eine zusätzliche Speicheroption in Betracht ziehen könnte und eine 1-TB-Variante für das Galaxy Z Fold 4 sowie eine 512-GB-Variante für das Galaxy Z Flip 4 anbietet. Eine Entscheidung, die logischerweise den Preis erhöhen würde. Auf der anderen Seite sind keine großen Innovationen in Bezug auf Fotos und Quick-Charging zu erwarten.

Das offizielle Design des Samsung Galaxy Z Flip 4 / © Evan Blass / 91mobiles.com

Auf jeden Fall zeigen diese Bilder keine großen Veränderungen oder nennenswerte Neuerungen für Samsungs nächsten Foldables. Es bleibt abzuwarten, ob die offizielle Präsentation am 10. August für eine Überraschung sorgen wird oder nicht.

Was haltet Ihr vom offiziellen Design des Samsung Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4?