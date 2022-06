Z Fold 4 völlig langweilig? Was der neueste Leak noch übrig lässt

Irgendwo in Südkorea arbeitet Samsung aktuell an einem Nachfolger des Galaxy Z Fold 3 . Fans des schicken Foldables erhoffen sich dabei vor allem eine bessere Akkulaufzeit und optimierte Kameras. Jetzt hat ein Leaker ein ausführliches Datenblatt zu Samsungs kommendem Foldable auf Twitter gepostet. Werden die Gebete der Samsung-Fans seinen Informationen nach erhört?

Auch wenn es noch einige Monate bis zum voraussichtlichen Release des Galaxy Z Fold 4 sind, will ein bekannter Leaker fast das komplette Datenblatt kennen. Yogesh Brar, der regelmäßig Informationen zu kommenden Handys liefert, postet dabei folgendes Datenblatt auf Twitter. Kleiner Hinweis: Eine Quelle zur Einschätzung seiner Informationen zum neuen Samsung-Handy liefert Brar nicht:

Innendisplay: 7,6 Zoll großes QXGA+-AMOLED-Display mit 120 Hz

Außendisplay: 6.,2 Zoll großes HD+-AMOLED-Display mit 120 Hz

Prozessor: Snapdragon 8+ Gen 1

Arbeitsspeicher 12 oder 16 GB RAM

Interner Speicher: 256 oder 512 GB

Hauptkamera Cam: 50 MP + 12 MP (Ultraweitwinkel) + 12 MP (3-fach-Zoom)

Selfie-Kamera: innen 16 Megapixel, unter dem Display – außen 10 Megapixel

Betriebssystem: Android 12, OneUI

Akku: 4,400 mAh, 25 W Quick-Charging

Als größte Neuerung zählt der Leaker allerdings einen stärkeren Prozessor auf, genauer gesagt den Snapdragon 8 Gen1+, den Qualcomm vor wenigen Wochen vorgestellt hat. Davon abgesehen scheint es sich beim kommenden Foldable nicht viel zu ändern. Allerdings lässt der Tweet einige Details unerwähnt.

Was könnte sich beim Z Fold 4 noch ändern?

Denn wie WinFuture vermutet, könnte Samsung den Formfaktor des Foldables ein wenig verändern. Diese Annahme stützt sich allerdings nur auf die Info, dass Leaker Brar eben keine genaue genaue Auflösung oder ein Seitenverhältnis nennt. Mit Änderungen im Design könnte Samsung aber noch ein Ass im Ärmel haben.

Die Frontkamera des Z Fold 4 soll wieder unter das Display rücken. / © NextPit

Denn in der Vergangenheit gab es auch Gerüchte über die Möglichkeit, den S Pen für das Galaxy Fold in das Gehäuse einzustecken. Diese Möglichkeit gab es in der Vergangenheit bereits bei Note-Modellen und jüngst auch im Galaxy S22 Ultra. Wollt Ihr vermeiden, den S Pen für das Galaxy-Foldable zu verlieren, müsst Ihr Euch dafür eine Samsung-Hülle kaufen. Wünschenswert also, dass Samsung hier nachbessert.

Was meint Ihr? Wird Samsung das Galaxy Z Fold 4 noch spannender gestalten oder bekommen wir in diesem Jahr wirklich nur ein Prozessor-Upgrade? Teilt es uns in den Kommentaren mit!