Nintendo bestätigt: Switch-Nachfolger kommt in diesem Geschäftsjahr

Es gibt mittlerweile zahlreiche Gerüchte und Leaks zum Switch-Nachfolger, Nintendo hat es aber dennoch nicht besonders eilig, die neue Konsole vorzustellen. Man hat zwar bereits bestätigt, dass das Gerät in Arbeit sei und auch kommen wird, mit Details ist man aber bisher sehr sparsam umgegangen. Doch nun hat Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa via Twitter ein Statement veröffentlicht, das eine gute und eine schlechte Nachricht zu bieten hat.



Laut Furukawa werde Nintendo im Juni einen Nintendo Direct-Stream abhalten, meinte aber, dass es dort keine Informationen zur neuen Konsole geben werde. Er sagte aber auch, dass Nintendo "in diesem Geschäftsjahr" eine Ankündigung über den Nachfolger der Nintendo Switch machen werde (via VGC).

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…