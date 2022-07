Neue Foldables und Galaxy Watch 5: Samsung kündigt Event an

NEXT PIT TV

In der offiziellen Pressemitteilung von Samsung heißt es, dass das bevorstehende Event unter dem Motto Unfold Your World (Entfalte deine Welt) den Schwerpunkt auf das "Erschließen neuer Erfahrungen" legen wird. Neben dem genauen Datum und der Uhrzeit ist auch eine Silhouette des vermeintlichen Galaxy Z Flip 4 in der neuen Farbe Bora Purple zu sehen.

Bei Innovationen geht es nicht nur um radikale Ideen, sondern auch darum, neue Erfahrungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben zum Besseren verändern. Sinnvolle Innovationen gehen über das Technische hinaus und bieten eine Plattform, auf der unser Alltag reicher und vielseitiger wird – und die uns mehr Möglichkeiten eröffnet als je zuvor.

Zusammen mit dieser Ankündigung hat Samsung auf seiner US-Seite bereits die ersten Details zu seiner Aktion für Vorbesteller bekannt gegeben. Nutzer, die von der Aktion Gebrauch machen, können eine Gutschrift in Höhe von bis zu 200 US-Dollar erhalten.

Was dürfen wir vom Samsung Galaxy Unpacked im August erwarten?

So gut wie alle Samsung-Geräte, die auf der Veranstaltung angekündigt werden, sind bereits ausführlich geleakt worden. Insbesondere das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4. Die Foldables sollen mit dem neuen Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet sein und wesentliche Designverbesserungen gegenüber ihren Vorgängern erhalten. Auch die Galaxy Buds Pro 2 und die Galaxy-Watch 5-Serie werden sich dem faltbaren Duo anschließen.

Die Galaxy Buds Pro 2 werden Berichten zufolge ein leicht überarbeitetes Design erhalten, während die Galaxy-Watch-5-Reihe möglicherweise um eine Pro-Variante erweitert wird. Außerdem wird erwartet, dass die neue Smartwatch mit einem größeren Akku und einem hochwertigeren Design aufwartet.

Es dauert nicht mehr lange, bis wir diese Geräte endlich offiziell zu sehen bekommen. Wartet Ihr hauptsächlich auf die Foldables, oder was sind Eure Favoriten?