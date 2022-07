OnePlus 10T kommt in wenigen Wochen: Pete Lau bestätigt Keynote für August

Mit dem OnePlus 10T wird der Hersteller am 3. August ein neues Flaggschiff vorstellen. Das geht aus einem Blog-Eintrag des OnePlus-Gründers Pete Lau hervor. Ein erstes Foto deutet dabei an, dass wir mit einem ähnlichen Design wie beim OnePlus 10 Pro rechnen können. Hinzu kommen einige Informationen zu Hardware und Software.

Das OnePlus 10T wird am 3. August auf einem Event in New York vorgestellt / © OnePlus

Wie üblich ist das OnePlus 10T das Performance-Upgrade des ersten Flaggschiffs des Jahres – in diesem Fall des OnePlus 10 Pro, da das OnePlus 10 im Jahr 2022 nicht erschienen ist. Das bedeutet unter anderem, dass das Smartphone mit dem neuesten SoC von Qualcomm, dem Snapdragon 8+ Gen 1, auf den Markt kommt. Es wurde jedoch auch bestätigt, dass OnePlus das Smartphone mit einer veralteten Version der OxygenOS (12) Software ausliefern wird.

Laut OnePlus-CEO Pete Lau wird auf dem Event am 3. August auch die neueste Version von OxygenOS vorgestellt, die jedoch zuerst auf dem OnePlus 10 Pro und erst später in diesem Jahr auf dem OnePlus 10T erscheint. Zu den neuen Funktionen, die wir in OxygenOS 13 erwarten können, gehören "eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Gaming, Konnektivität und Anpassung."

Das OnePlus 10T wird am 3. August in der Gotham Hall in New York City vorgestellt. Und da es sich um ein besonderes Event handelt, da OnePlus zwei Jahre lang keine persönlichen Veranstaltungen abgehalten hat, hat das Unternehmen beschlossen, Tickets für Fans anzubieten, die an der Vorstellung teilnehmen möchten. Ihr könnt die Tickets auf der offiziellen OnePlus-Website erwerben. Hinweis: Diejenigen, die Tickets für die Teilnahme kaufen, erhalten auch OnePlus Nord Buds und andere OnePlus-Goodies.

So könnt Ihr die weltweite Einführung des OnePlus 10T 5G verfolgen

Wie immer bietet OnePlus einen Live-Stream des Launch-Events auf der offiziellen Website oder über den YouTube-Kanal an. Die Veranstaltung am 3. August startet in New York um 10 Uhr Ortszeit – online könnt Ihr um 16 Uhr unserer Zeit dabei sein.

Damit seid Ihr in Sachen OnePlus jetzt wieder auf dem Laufenden. Bleibt dran bei NextPit und lest in den kommenden Wochen alle Neuigkeiten über den Marktstart des OnePlus 10T.

