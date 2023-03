4 Tricks für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung

Ob bei einem konkurrierenden Unternehmen oder beim jetzigen Arbeitgeber: Tech-Fachkräfte sind sehr gefragt. Es wird erwartet, dass der deutsche Markt bis zum Jahr 2026 einen Wert von 133,02 Milliarden Dollar erreichen wird, und die Gehälter steigen im gleichen Maße.

Nutzt den immer noch heißen Arbeitsmarkt beim jetzigen Arbeitgeber, indem Ihr eine Gehaltserhöhung aushandelt. Schließlich ist es weniger tragisch, das Gehalt zu erhöhen, als einen neuen Mitarbeiter einzustellen und in die notwendigen Schulungen und Weiterbildungen zu investieren, die ein neuer Mitarbeiter braucht.

Unabhängig davon, ob Ihr Euch entscheidet, zu bleiben oder zu gehen: Es gibt vier einfache Regeln, die Ihr beachten solltet, wenn Ihr das bestmögliche Jobangebot aushandeln wollt.

1. Kennt Euren Wert

Der Tech-Sektor entwickelt sich schnell weiter. Wenn Ihr also in einem bestimmten Bereich gut seid, solltet Ihr wissen, welchen Wert das für ein Unternehmen haben kann. Gibt es viele andere Menschen in der Branche, die über Eure Fähigkeiten verfügen? Ermittelt in diesem Zusammenhang Euer Alleinstellungsmerkmal. Spricht Eure Erfolgsbilanz für sich selbst oder müsst Ihr den Erfolg Eures letzten Projekts beziffern? Schließlich geht es um Geld.

Vielleicht seid ihr nicht mehr ganz auf dem Laufenden – fragt Euch, wann Ihr Euch das letzte Mal fortgebildet oder etwas Neues gelernt habt. Die Technik entwickelt sich ständig weiter, und Ihr müsst mit ihr Schritt halten, sonst riskiert Ihr, den Anschluss zu verlieren. Kann Euer Arbeitgeber Eure Fähigkeiten leicht ersetzen? Es ist wichtig, dass Ihr Euch die Prognosen der Branche anseht und Euch in Wachstumsbereichen wie KI, Gamification, Genomik oder erweiterte Realität weiterbildet.

2. Kennt die Branche

Recherchiert die Unternehmen, die einstellen, und ihre Schwerpunktbereiche. Wenn Ihr die Branche kennt, wisst Ihr, welchen Platz Ihr darin einnehmt und welchen Wert Ihr für den Arbeitgeber habt, was Euch in eine bessere Verhandlungsposition bringt. Außerdem zeigt es, dass Ihr Euch auskennt, engagiert seid und strategisch denken könnt.

Und was verdienen Kollegen mit ähnlicher Erfahrung? Fragt sowohl Männer als auch Frauen, damit Ihr das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern kennt. Ihr könnt auch aktuelle Stellenausschreibungen in technikspezifischen Jobbörsen wie der NextPit-Jobbörse recherchieren.

3. Kennt Euer Endergebnis

Verhandelt Ihr über mehr Geld oder seid Ihr offen für eine Erhöhung der nicht-finanziellen Leistungen wie mehr bezahlten Urlaub, Rentenbeiträge oder eine Familienkrankenversicherung? Wie bei allen Verhandlungen macht es die Verhandlung einfacher, wenn Ihr wisst, was ihr unterm Strich für eine Gehaltserhöhung wollt. Ihr wisst, was für Euren Lebensstil in Frage kommt und was nicht.

Flexible Arbeitszeiten können zum Beispiel ein Hindernis für junge Familien sein, aber wenn ihr frischgebackene Hochschulabsolventen seid, habt Ihr vielleicht nur Augen für das Geld. Kennt Euer Ziel und haltet Euch daran.

4. Macht ein Angebot

Ein alternatives Jobangebot ist ein echtes Druckmittel, wenn es darum geht, eine Gehaltserhöhung auszuhandeln, vor allem, wenn Ihr Euch an Euren derzeitigen Arbeitgeber wendet, der Euch vielleicht nicht an die Konkurrenz verlieren will.

Wenn ihr die NextPit-Jobbörse durchstöbert und herausfindet, welche Möglichkeiten (und Gehälter) es gibt, seid Ihr auf dem besten Weg, ein alternatives Jobangebot zu bekommen. Entdeckt die folgenden drei Stellen im Tech-Bereich, um loszulegen.

Datenanalyst, Audible, Berlin

Die Rolle: Als Data Analyst bei Audible stellst Ihr Euer Wissen und Eure Fähigkeiten zur Verfügung, um sowohl dem Analyseteam als auch den Stakeholdern des Unternehmens ein zuverlässiger Analyst zu sein.

Die Aufgaben: Ihr erstellt und pflegt grundlegende Datenartefakte und Berichte, die Geschäftsfragen korrekt beantworten. Mithilfe von Tools zur Analyse und Visualisierung von Kennzahlen untersucht Ihr Datenanomalien, um Lösungen für die Geschäftsentscheidungen des Teams zu finden.

Die Anforderungen: Ihr kennt Euch mit einem oder mehreren branchenüblichen Analyse- und Metrik-Visualisierungstools aus und habt nachweisliche Erfahrung mit verschiedenen Methoden zur Abfrage, Verarbeitung, Speicherung, Analyse und Präsentation von Daten.

Bewerbt Euch als Data Analyst oder seht Euch alle offenen Stellen bei Audible an.

Senior Java Software Engineer, Zalando, Berlin

Die Rolle: Als Senior Software Engineer bei Zalando übernehmt Ihr die Verantwortung für das Design und die Implementierung des Software-Frameworks, um dem wachsenden Umfang und der zunehmenden Belastung gerecht zu werden, und seid die treibende Kraft hinter dem Erfolg des Unternehmens.

Die Aufgaben: Ihr liefert End-to-End-Lösungen und setzt den Standard für den gesamten Entwicklungszyklus. Dazu gehören die Anforderungserstellung auf der Grundlage eines tiefgreifenden Verständnisses des Bereichs und des Geschäfts, das Prototyping, die Implementierung der Produktionssoftware sowie das Testen und der Betrieb des hochverfügbaren Produktionssystems.

Die Anforderungen: Ihr verfügt über vier Jahre relevante Branchenerfahrung in der Entwicklung für Java/JVM-basierte Plattformen, ein ausgeprägtes Verständnis für mathematische Konzepte sowie praktische Erfahrung mit Microservice-Architekturen und -Patterns.

Bewerbt Euch als Senior Software Engineer oder schaut Euch alle offenen Stellen bei Zalando an.

Senior Software Architect, Paragon, Kirkel

Die Rolle: Als Senior Software Architect bei Paragon arbeitet Ihr bei der Systemintegration in Abstimmung mit Kunden und den Verantwortlichen für die Komponenten.

Die Verantwortlichkeiten: Ihr organisiert die Projektbegleitung von der Produktidee bis zur Serienproduktion und arbeitet an der Analyse und Erstellung der Software-Spezifikation und Software-Architektur mit.

Die Anforderungen: Ihr habt ein Studium mit Schwerpunkt Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informatik oder Naturwissenschaften erfolgreich abgeschlossen und verfügt über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Embedded Softwareentwicklung.

Bewerbt Euch für den Senior Software Architect oder schaut Euch alle offenen Stellen bei Paragon an.

Stöbert in der NextPit-Jobbörse und erkundet alle verfügbaren Stellen. Dieser Artikel wurde von Aisling O'Toole geschrieben.