Phishing ist mehr als nur ein Buzzword in der Welt der Cyberkriminalität – es ist eine ernstzunehmende Gefahr, die sich durch kreative Täuschungstechniken und das Ausnutzen menschlichen Verhaltens auszeichnet. In einer Zeit, in der über 90 Prozent von Euch Eure Bankgeschäfte und Online-Einkäufe bequem vom heimischen Sofa aus erledigen, rücken Cyberkriminelle weiter in den Fokus. Ihnen sind die Strategien, um sich unbefugt Zugang zu Euren Daten zu verschaffen, bestens bekannt. nextpit verrät Euch, wie Phishing funktioniert und wie Ihr Euch schützen könnt.