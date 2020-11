Am eigenen Ast sägen: Warum hasst Spotify seine Interpreten?

Dann lasst uns den neuen Song-Booster-Service einmal auseinandernehmen. Diese Woche kündigte Spotify ein neues Tool an, mit dem Künstler mehr "Reichweite" für ihre Musik gewinnen können – und zwar im Austausch gegen reduzierte Tantiemen. Im Wesentlichen wird Spotify die Zahlen und den Algorithmus so optimieren, dass bestimmte Lieder gegen einen Preis stärker beworben werden. Sowohl Künstler als auch Plattenfirmen können die Lieder auswählen, die sie im neuen Song-Booster-Service promoten möchten. Spotify verrät, dass der Gedanke hinter dem neuen Dienst folgender ist:

Mit dem neuen Experiment können Künstler und Labels Musik angeben, die für sie den höchsten Stellenwert hat und unser System wird dieses Signal dem Algorithmus hinzufügen, der personalisierte Playlisten bestimmt. Auf diese Weise können unsere Algorithmen berücksichtigen, was für den Künstler wichtig ist - vielleicht ein Lied, von dem er besonders begeistert ist, ein Album-Jubiläum, das er feiert, ein viraler kultureller Moment, den er erlebt oder andere Faktoren, die ihm wichtig sind.

Es klingt also so, als ob Songs, die für die Promotion ausgewählt wurden, häufiger in den entsprechenden automatisch generierten Radios und Autoplay-Systemen erscheinen werden. Spotify erwähnte auch, dass es weiterhin Lieder fördern wird, die von den Benutzern gehört werden. Dies unterscheidet sich von einer regulären Promotion-Kampagne auf Spotify, bei der die Labels ein Budget für die Promotion bestimmter Lieder oder Künstler festlegen. In einer offiziellen Erklärung hieß es, dass die Zufriedenheit der Zuhörer eine Priorität für Spotify ist und dass das Programm nicht die Platzierung bei Labels oder Künstlern garantiert, sondern nur Musik empfiehlt, von der es glaubt, dass die Zuhörer sie hören wollen. Dennoch ist das, offen gesagt, ein einfaches "Wir werden Ihre Musik mehr fördern, wenn Sie zustimmen, noch weniger Geld zu nehmen"-System. Und das ist ziemlich unfair!

Wie Spotify Abonnenten Musik empfiehlt. / © Spotify

Über wie viel Einbußen sprechen wir überhaupt?

Keine der Musik-Streaming-Plattformen spricht gerne darüber, wie viel sie den Künstlern für ihre Musik bezahlen. Aber es wird regelmäßig berichtet, dass Spotify pro Stream zwischen 0,0033 und 0,0047 US-Dollar an den Künstler ausgibt. Zum Vergleich: Einem Bericht aus dem Jahre 2019 zufolge zahlt Apple Music durchschnittlich 0,0056 Dollar, Google Play Music (heißt inzwischen YouTube Music) zahlt 0,0055 Dollar und Deezer etwa 0,00436 Dollar. Wir müssen diese Zahlen natürlich mit Vorsicht genießen, aber wenn die Berichte richtig sind, gehört Spotify schon jetzt zu den am wenigsten profitablen Plattformen für Künstler.

Worauf ich hier hinaus will, ist, dass die Künstler schon jetzt zu Recht unglücklich über die mickrigen Tantiemen sind, die Spotify ihnen zahlt. Anfang dieses Monats meldeten sich mehr als 4.000 Künstler für die Kampagne "Justice at Spotify" an. Auf der Liste der Union of Musicians and Allied Workers (UMAW) stehen Forderungen nach einem Mindestsatz von einem Cent pro Streaming-Lizenzgebühr: "Das Unternehmen hinter der Streaming-Plattform erwirtschaftet weiterhin hohe Gewinne, doch die Musikarbeiter sehen überall kaum mehr als Pfennige als Entschädigung für die von ihnen geleistete Arbeit", heißt es in der Kampagne. Neben höheren Tantiemen fordert Justice at Spotify auch Transparenz in der Praxis und fordert, dass die Plattform aufhört, gegen Künstler zu kämpfen.

In einer UMAW-Erklärung heißt es: "Musikarbeiter schaffen all den enormen Reichtum, den Spotify für seinen CEO, seine Investoren und die großen Labels anhäuft. Aber wir Künstler werden weiterhin unterbezahlt, in die Irre geführt und anderweitig vom Unternehmen ausgebeutet"; Sie können sich also vorstellen, wie gut dieses neue Song-Booster-Programm bei den Künstlern angekommen ist.

Wie geht es dann weiter?

Als Musikliebhaber schmerzt es mich zu sehen, in welche Richtung sich die Branche entwickelt. Es ist eine düstere Zeit, ein Künstler zu sein, seien wir ehrlich. Der Verkauf von Vinyl-Schallplatten erlebt vielleicht so etwas wie ein Comeback, aber Musik-Streaming-Plattformen haben die Schallplattenverkäufe seit ihrem Höhenflug zwischen 1960 und 2000 dezimiert. Heute ist das Live-Erlebnis der Ort, an dem die größeren Künstler ihr Geld verdienen - und es ist acht Monate her, dass viele von ihnen überhaupt einen Auftritt haben durften. Der jüngste Schritt von Spotify ist ein weiterer Schlag in die Magengrube für viele talentierte Musiker, die etwas Besseres verdient haben. Ohne Künstler gibt es keine Musik und ohne Musik hat Spotify nichts - ein Eigentor.

Ich bin der festen Überzeugung, dass man Künstler für ihre Arbeite bezahlen sollte, wenn man sie liebt. Auch ich bin schuldig darin, beim täglichen Musikgenuss auf Spotify zu vertrauen. Im Prinzip unterstütze also auch ich die Bands nicht, die ich liebe. In einer prä-covid'schen Welt habe ich dafür Konzerte besucht, wenn eine Band, die ich auch nur im Entferntesten mag, nach Berlin kam. Zwar könnte ich meine Lieblings-Artists auch mehr unterstützen, letztendlich liegt es aber an der Musik-Streaming-Plattform. Denn Spotify, Apple Music und Co. haben einen weitaus größeren Einfluss auf die finanzielle Unterstützung von Künstlern. Es muss sich also hier etwas ändern, damit wir weiterhin die Früchte ihrer Arbeit genießen können - die Musik!

Was haltet ihr vom neuen Spotify-Song-Booster-Programm? Und wie unterstützt Ihr die Musiker, die Ihr am liebsten hört? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!

