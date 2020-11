C64 der Moderne: Raspberry Pi 400 für 70 Euro vorgestellt

Kennt Ihr noch den C64? Während der legendäre Computer aus den 80ern langsam aber sicher in Vergessenheit gerät, sorgt der Raspberry Pi 400 für nostalgischen Nachschub. Eventuell kennt Ihr den praktischen Einplatinencomputer schon, in dem der gleichnamige Hersteller alle Komponenten eines Computers in ein handliches Kreditkarten-Format bringt. Mit dem Rapsberry Pi 400 findet all das nun wie beim vermeintlichen Vorbild in einer Tastatur Platz.