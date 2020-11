Dank LiDAR: iPhone 12 Pro kann blinde Nutzer vor Beulen schützen

Das iPhone 12 Pro verfügt als erstes iPhone über einen LiDAR-Scanner, der Abstände messen kann. Während sich viele Tester der neuen iPhone-Modelle darüber wundern, wofür die Tiefeninformationen am Ende gut sind, hat Apple eine Antwort: Der neue Abstandsmesser kann blinden Nutzern und Nutzerinnen dabei helfen, sich in neuen Umgebungen vor Beulen zu schützen.

Steht beim Lesen dieser News kurz auf, macht die Augen zu und lauft mit ausgestreckten Armen durch den Raum. Während Euch die Arbeitskollegen jetzt wahrscheinlich verdutzt anschauen, spürt ihr diese Angst vor dem Ungewissen. Laufe ich gleich gegen etwas gegen oder steht plötzlich ein Fremder vor mir? Menschen mit einer Sehbehinderung helfen sich in solchen Situationen mit einem Gehstock oder mit einem geschulten Gehör weiter. Ruht zusätzlich das iPhone 12 Pro in ihrer Tasche, haben sie nun eine weitere Hilfestellung im Alltag.

LiDAR-Scanner verrät Abstände zu Wänden und Gegenständen

Denn wie Techcrunch in der neusten Beta-Version von iOS entdecken konnte, wird es zukünftig ein neues Feature für Menschen mit Sehbehinderung geben. Bei diesem macht sich das iPhone die Informationen des LiDAR-Scanners zu Nutze, um die Distanz zu Menschen oder Gegenständen zu messen. Dabei soll das leistungsstärkste iPhone sogar erkennen können, ob es sich bei dem kritischen Objekt um einen Menschen oder einen leblosen Gegenstand handelt.

Dieses Feature sei aus Apples ARKit entstanden, für das Apple ein Feature namens "People Occlusion" entwickelt habe. Die Funktion ermögliche es in Augmented-Reality-Anwendungen, dass virtuelle Objekte hinter Menschen auftauchen und ohne Clipping und sonstige optische Fehler um die Personen herumgezeichnet werden.

Diese Möglichkeiten bietet die Erkennung für Blinde

Zukünftig soll das Feature in der Lupen-App des iPhones zu finden sein. Das Apple-Smartphone öffnet dann die Ultraweitwinkelkamera und misst die Abstände über besagten Scanner. Per Sprachausgabe wird Nutzern dann mitgeteilt, ob sich Menschen im Sichtfeld des iPhones befinden und wie weit diese vom iPhone entfernt stehen. Zusätzlich zu den Informationen der Sprachausgabe soll auch der Stereo-Sound des iPhones und angeschlossener Hardware wie den Apple AirPods Hinweise auf den Standort der Personen im Sichtfeld geben.

Nutzer sollen die Distanzmessung mit eigenen Hinweisen verfeinern können, indem sie beispielsweise Töne für bestimmte Distanzen festlegen. Wie Techcrunch bemerkt, könnte das gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hilfreich sein. In ruhigen Umgebungen oder bei zusätzlichen Beeinträchtigungen beim Hören kann das iPhone 12 Pro Distanzen auch über Vibrationsimpulse vermitteln. Limitiert sei das Feature allerdings durch die Helligkeit im gemessenen Raum. Denn da die Ultraweitwinkelkamera dem iPhone ein zuverlässiges Bild liefern muss, funktioniert die Funktion in der Dunkelheit nicht.

Apple zeigt sich mit dem neuen Feature mal wieder kreativ, wenn es um die Nutzung der Sensoren in modernen Smartphones geht. Im Menü für die Barrierehilfen finden sich aktuell schon Funktionen wie eine auf Vibrationen basierende Steuerung der iPhones inklusive einer Tastatur. Für Menschen mit Beeinträchtigungen beim Sehen und Hören sind Apple-Smartphones daher oft eine gute Wahl. Wie gut sich die neuen Apple-Smartphones in der Praxis schlagen, verrät Julia bereits in ihrem ersten Hands-On zu den neuen iPhone 12-Modellen.

