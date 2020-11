„One more thing“: Apple kündigt Event für den 10. November an

Für den 10. November 2020 hat Apple ein weiteres Event angekündigt. Der Titel diesmal: One more thing. Das erwartet uns.

Nachdem Apple bereits im September und Oktober zwei Events für Apple Watch Series 6, neue iPads und iPhone 12 im Kalender stehen hatte, folgte nun die Ankündigung für den dritten Termin. Ursprünglich hatte die Gerüchteküche die Ankündigung der Keynote für den 10. November und das eigentliche Event am 17. November erwartet. Nun kommt das „One more thing“ doch schon etwas früher.

Apple Event next week! pic.twitter.com/nlVgg1IX0k — Myke Hurley (@imyke) November 2, 2020

„One more thing“: Das erwartet uns

Von vielen Seiten wird erwartet, dass Apple das vermutlich letzte Event des Jahres für die Präsentation der bereits angekündigten Macs mit Apples eigenen Prozessoren nutzen wird. Diese werden derzeit unter dem Namen Apple Silicon geführt.

Diese Chips ähneln den in iPhone und iPad enthaltenen Chips, die Apple seit vielen Jahren selbst designed und von TSMC gefertigt werden. Die neuen Prozessoren versprechen eine bessere Leistung bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch als die bislang eingesetzten Intel-Chips.

Es gibt bislang noch keine konkreten Hinweise, welches Modell der erste käufliche Mac mit Apple Silicon sein wird. Gerüchte deuten seit einiger Zeit auf ein neues MacBook Air oder gar 12" MacBook hin. Darüber hinaus gibt es aber auch Berichte zu einem Modell mit 14-Zoll-Display und einem iMac mit 24-Zoll-Display.

Apple-Event im November: Weitere denkbare Neuheiten

Zu den weiteren potenziellen Neuheiten gehören außerdem neue Kopfhörer, die AirPods Studio, oder die Tile-Konkurrenz in Form der AirTags. Beide Produkte werden bereits seit langer Zeit erwartet.

Das Apple-Event unter dem Titel „One more thing“ wird Apple wieder einmal auf der eigenen Webseite, bei YouTube und in der TV-App streamen. Das Event beginnt am Dienstag, den 10. November um 10:00 Uhr Ortszeit in Kalifornien – dies entspricht 19:00 Uhr deutscher Zeit.

