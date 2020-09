AirPods Studio: So könnten Apples Over-Ear-Kopfhörer aussehen

Aktuelle Gerüchte besagen, dass Apple neben neuen iPhones und Macs mit Apple Silicon im kommenden Herbst auch noch neue Kopfhörer vorstellen wird. Im Gegensatz zu den bekannten In-Ear-Modellen, AirPods und AirPods Pro, sollen diese ein klassisches Design erhalten. Derzeit werden die traditionelleren Kopfhörer gerne als „AirPods Studio“ bezeichnet.

Leaker Jon Prosser hatte bereits angekündigt, dass er auch Material zu Apples Kopfhörern habe, er aber zunächst 3D-Modelle und Renderbilder anfertigen will, um seine Quellen zu schützen. Ein ähnliches Vorgehen nutzte er bereits bei den AirTags vor einigen Tagen.

Diese Verzögerung sorgte nun dazu, dass ihm ein anderer Leaker zuvorgekommen ist. „Choco_bit“ veröffentlichte angebliche Bilder und folgendes Video auf Twitter – offenbar dasselbe Material, das auch Prosser vorlag:

Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR