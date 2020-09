AirTags: Neue Bilder sollen Apples Super-Tracker zeigen

Es ist wieder einmal Jon Prosser, der sich in seinem jüngsten Video den neuen AirTags gewidmet hat. Um seine Quellen aus der Lieferkette zu schützen, die ihm angeblich ein Video der echten AirTags zugeliefert haben, hat er sich mit CConceptCreator zusammengetan. Dieser kreierte auf Basis dieses Video 3D-Modelle und daraus wiederum Renderbilder, welche das Design der kleinen „Chips“ zeigen sollen.

Wer sich nicht das YouTube-Video ansehen will, findet im Twitter-Feed von Prosser eine Reihe von Bildern, die ohne Umwege einen direkten Blick erlauben. Laut Prosser sollen die Schlüsselfinder ungefähr so groß sein wie ein Kronkorken.

Apple AirTags (codename: B389)



- White front (no logo) CLEAN!

- Polished metal back

- Apple logo on back



3D render made by the AMAZING @CConceptCreator.



Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO