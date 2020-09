Moto G9 Plus: Das ist die neue Mittelklasse von Motorola

In der Tech-Welt hat der Herbst einen großen Stellenwert. In der goldenen Jahreszeit herrscht Hochbetrieb; zahlreiche Hersteller stellen neue Smartphones vor. So auch Motorola. Das Mittelklasse-Handy Moto G9 Plus wurde offiziell vorgestellt.

Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Brasilien. Dennoch ist davon auszugehen, dass Motorola auch hierzulande das Mittelklasse-Smartphone ins Sortiment aufnehmen wird. Der Star dieser Woche ist hierzulande allerdings das neue Moto Razr 5G, möglicherweise kommt die offizielle Vorstellung des Moto G9 Plus in den kommenden Tagen bei uns an.

Moto G9 Plus: Solide Mittelklasse

Das neue Motorola-Smartphone gehört der Mittelklasse an und sieht auch auf den ersten Blick so aus: Es kommt mit schwarzen Displayrändern und einem relativ breiten Kinn am unteren Display-rand daher. Oben links stanzt Motorola das 6,8 Zoll große FHD+-Display für eine Selfiekamera aus. Auf der Rückseite des glänzenden Smartphones befindet sich eine Vierfach-Kamera mit 64-Megapixel-Hauptsensor, 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel, eine Makro-Kamera mit 2 Megapixel-Auflösung und ein 2-Megapixel Tiefensensor. Videoaufnahmen sind in 4K-Auflösung mit bis zu 30 fps möglich.

Das Moto G9 Plus kommt in den Farben Blau und Kupfer. / © Motorola

Motorola verbaut den Snapdragon 730G samt Grafikeinheit von Adreno (618). Der üppige 5.000-mAh-Akku kann per TurboPower und 30 Watt zügig aufgeladen werden. Der Akku wird neben dem 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss wohl das größte Verkaufsargument für das Mittelklasse-Handy sein. Nutzer des Moto G9 Plus haben zudem Zugriff auf 128 GB internen Speicher ab Werk; den Arbeitsspeicher gibt Motorola mit 4 GB an.

Da das Smartphone bisher nur in Brasilien erhältlich ist, sind Preise für den europäischen Markt noch nicht bekannt. Umgerechnet verkauft Motorola das Handy für 360 Euro. Wir können uns also auf eine UVP von 359 Euro - 379 Euro einstellen.