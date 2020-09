OnePlus Buds: Zoll beschlagnahmt 2.000 „gefälschte Apple AirPods"

Vor einigen Tagen kündigte der US-Zoll einen auf den ersten Blick normalen Fund von gefälschter Elektronik via Twitter und Pressemitteilung an. Beim zweiten Blick stellt man dann jedoch fest, dass es sich nicht etwa um eine Ladung billiger 1:1-Kopien der Apple AirPods handelt, die in weißen Kartons mit irreführenden Labels aus dem Fernen Osten angekommen sind.

THAT'S NOT AN —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

Wie die Bilder der US-Zollbehörde zeigen, handelt es sich ziemlich eindeutig um eine Lieferung bestehend aus 2.000 OnePlus Buds. Wie The Verge berichtet, kam die Lieferung aus Hongkong und erreichte bereits am 31. August den John F. Kennedy International Airport in New York. Ziel der Lieferung war Nevada.

In der Pressemitteilung ist des Weiteren die Rede von einem geschätzten Wert der Ware – wenn sie „echt“ gewesen wäre – in Höhe von 398.000 US-Dollar. Die OnePlus Buds kosten natürlich nicht 199 Dollar, sondern nur 79 US-Dollar. Als Grund für die Beschlagnahmung führt man einen Verstoß gegen Apples „product configuration trademark“ an, also gegen das Design der AirPods an sich.

OnePlus zeigte sich gelassen und nutzte die Chance, um auf den Tweet der Zollbehörde zu reagieren:

Hey, give those back! — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

OnePlus Buds: Beschlagnahmung war kein Fehler

The Verge wollte des Weiteren sicher gehen und ausschließen, dass es sich nur um einen Fehler der Behörde gehandelt haben könnte. Auf eine entsprechende Anfrage gab es jedoch eine klare Reaktion, die dies auszuschließen scheint.

Darin bestätigt man erneut, dass ein Mitarbeiter des Zolls die Ware untersucht habe und zum Schluss gekommen sei, dass sie gegen Apples Trademark verstößt. Daraufhin habe man die Lieferung beschlagnahmt.

Des Weiteren reagierte man auch auf die Frage, ob man nicht ganz klar anhand der Verpackung erkennen könne, dass es sich um legitimes Produkt von OnePlus und nicht um „gefälschte AirPods“ handelt. Die schlichte Antwort darauf ist, dass die Verpackungen in diesem Fall keine Rolle gespielt haben. „Ein Unternehmen muss seine Produkte nicht mit einem Apple-Wortzeichen oder -Design versehen, um diese Marken zu verletzen“, so die Stellungnahme.

OnePlus beziehungsweise die Importeure der Ware werden nun die Chance haben, zu beweisen, dass die Kopfhörer nicht gegen die Warenzeichen verstoßen, so ein Sprecher der Behörde.

OnePlus wollte sich gegenüber The Verge mehrfach nicht zu dem Fall äußern. Die Kopfhörer sind auch weiterhin in den USA bei diversen Händlern wie gewohnt verfügbar. Des Weiteren hat Apple keinerlei rechtliche Schritte gegen OnePlus aufgrund der OnePlus Buds eingeleitet.