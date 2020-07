OnePlus Buds: Die ersten True-Wireless-Kopfhörer der Marke im Ears-On

Hier punkten die OnePlus Buds

Pairing mit einem OnePlus-Smartphone

Ich habe die OnePlus Buds mit dem OnePlus Nord getestet. Das Koppeln gelingt sehr schnell und problemlos. Dabei erkennt das OnePlus-Smartphone die Kopfhörer, sobald das Case geöffnet wird. Das Handy zeigt den Ladezustand der einzelnen Kopfhörer und des im Case integrierten Akkus an.

Die beworbene Reichweite von zehn Metern kommt in der Praxis gut hin, und ich habe fast keine Interferenzen oder andere Verbindungsprobleme über Bluetooth 5.0 festgestellt. Die OnePlus Buds unterstützen leider keine HD-Audio-Codecs wie aptX, aptX HD oder LDAC.

Logischerweise gelingt das Koppeln von OnePlus Buds auf einem OnePlus-Smartphone sehr schnell. / © NextPit

Der kräftige Bass

Die OnePlus Buds sind keine Kopfhörer für Audiophile. Wir sprechen hier von einem Produkt für den Massenmarkt. Und dies spiegelt sich in der Tonqualität wieder, wie ich weiter unten erläutern werde.

Aber ich definiere mich ohnehin nicht als Audiophiler. Daher schätzte ich den aufgedrehten Bass, den die OnePlus Buds bieten. Der Bass-Boost mag zwar nicht wirklich natürlich sein, entspricht aber dem aktuellen Trend. Die OnePlus Buds reizen diesen Aspekt wirklich bis an die Grenze aus. Aber selbst für mich, der viel Rap hört und auf "Wumms" steht, ist es beinahe zu viel des Guten, was die OnePlus Buds hier veranstalten.

Der Bass ist sehr, sehr druckvoll, fast schon atemberaubend. Man fühlt sich sich wie in einem rasanten Actionfilm, wenn man als harmloser Stadtbewohner in der U-Bahn sitzt. Das ist ziemlich cool, kann aber bei längerer Nutzung auch ermüdend wirken.

Der ordentliche Akku

Die OnePlus Buds verfügen über einen 35-mAh-Akku in jedem Ohrhörer und 430 mAh in der Ladebox. Der Hersteller kündigt eine Hördauer von bis zu sieben Stunden an und maximal viereinhalb Stunden beim Telefonieren pro Aufladung. Mit der Box sollen insgesamt 30 Stunden erreicht werden, bevor sie per USB-C nachgeladen werden muss.

Mit der Schnellladetechnologie reichen zehn Minuten Aufladen aus, und die OnePlus Buds spielen zehn Stunden Musik ab. Eine volle Aufladung ermöglicht bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe.

Ob das stimmt? Das kann ich leider noch nicht beurteilen, da ich die OnePlus Buds erst länger nutzen muss. Während meines ersten Tests bin ich inklusive Box auf etwa drei Tage bei gemischter Nutzung gekommen.