Neues Galaxy-S-Modell? Samsung plant Unpacked-Event für den 23. September

Samsung lädt am 23. September zu einem Live-Stream für ein Galaxy Unpacked ein. Samsung titelt mit einer "Veranstaltung für alle Fans". Der Stream findet im Samsung Newsroom , auf Samsung.com und auf YouTube um 10:00 Uhr ET statt. Ein kurzer Teaser wurde bereits von der südkoreanischen Marke veröffentlicht.

Es wird nicht viel verraten, aber wir können zwei Smartphones im Video sehen, die die beiden A's des Wortes 'Galaxy' ersetzen. Angesichts der Tatsache, dass die Galaxy S20-Serie und die Galaxy Note 20-Serie in diesem Jahr bereits auf den Markt gebracht wurden und auch schon wieder verschwunden sind, sieht es so aus, als ob diese neueste Veranstaltung eine Einführung der Fan-Edition wäre. Die erschwinglicheren Versionen der beiden Vorzeige-Smartphones von Samsung machen bereits seit einiger Zeit in den Medien die Runde und könnten möglicherweise schon nächste Woche auf den Markt kommen.

Samsung hält in der Regel keine Live-Stream Unpacked-Veranstaltungen für seine Smartphones der A- oder M-Serie ab, und dieses Teaser-Video bestätigt, dass die Veranstaltung ganz auf Smartphones ausgerichtet sein wird, aber wir müssen abwarten und sehen, was das Unternehmen am 23. September für uns auf Lager hat, um es sicher zu wissen.

Weitere Märkte und Verkaufsinformationen für das Galaxy Z Fold 2 könnten ebenfalls auf der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Samsung wird wahrscheinlich auch Elemente seiner auf Android 11 basierenden OneUI 3-Oberfläche vorführen. Die Entwickler-Beta ist in Südkorea bereits gestartet, und wir konnten einige neue Funktionen sehen, die auf der Unpacked-Veranstaltung gezeigt wurden.