Huawei: Neuer Plan zur Chip-Produktion soll Existenz sichern

Huawei muss aufgrund von US-Sanktionen auf den Einsatz vieler amerikanischer Technologien verzichten. Diese Einschränkungen reichen vom fehlenden Play Store auf den Android-Smartphones des Unternehmens bis hin zu fehlender Hardware, wie etwa den Prozessoren von Qualcomm.

Wie die die Financial Times in einem Bericht schreibt, haben sich die Chinesen auf der Suche nach einer Alternative nun dazu entschieden, die Chip-Produktion in eigene Hände zu nehmen. So plant man angeblich eine eigene Chip-Fabrik in Shanghai, die dabei helfen soll, Prozessoren für die Mobilfunkprodukte zu produzieren. Die Fabrik soll den Quellen der Financial Times zufolge von einem Huawei-Partner, Shanghai IC R&D Center (ICRD), betrieben werden.

Die Sanktionen der USA hatten dafür gesorgt, dass Huawei damit begonnen hat, sich einen Chip-Vorrat anzulegen. Diese Vorräte könnten möglicherweise genügen, um die Zeit bis zur Eigenproduktion zu überbrücken. Langfristig könnte die Chip-Fabrik damit einen Weg für das Überleben des Unternehmens bedeuten.

Das Mate 40 Pro ist der jüngste Spross des chinesischen Unternehmens / © Huawei

Huawei: Fabrik soll mit Low-End-Chips beginnen

Den Anfang sollen zunächst Low-End-Chips machen, die im 45-nm-Verfahren hergestellt werden. Diese Technologie setzten die bekannten Chip-Giganten bereits vor 15 Jahren ein. Aktuell sind 5-nm-Chips, die etwa von TSMC für Apple produziert werden. Huawei hat also enormen Aufholbedarf, bis man mit den aktuellen Herstellern konkurrieren kann.

Bis Ende nächsten Jahres will man mit der Fertigung von 28-nm-Chips begonnen haben. Dies ist laut der Financial Times genug, um etwa Chips für Smart TVs oder das „Internet of Things“ zu fertigen.

Für Ende 2022 visiert man eine Fertigung im 20-nm-Verfahren an. Damit könne man immerhin den Bedarf für das Mobilfunk-Equipment des Unternehmens sättigen. Experten sagen aber, dass selbst dies nicht ausreichen werde, um Chips für Smartphones produzieren zu können.

Der Plan von Huawei könnte aber dafür sorgen, dass Chinas Ambitionen für die Fertigung von eigenen Chips steigen – in der Hoffnung, die Abhängigkeit von den US-Giganten und deren Technolgien zu reduzieren. Gegenüber der Financial Times wollten sich weder Huawei noch ICRD zu dem Bericht äußern.

