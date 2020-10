Warum das Mate 40 Pro Huaweis letztes Flaggschiff sein könnte

Der Start von Huawei's neuer Mate-Serie wäre für uns und viele andere Publikationen in der Vergangenheit einer der Höhepunkte des Jahres gewesen. Dieses Jahr ist die Veranstaltung jedoch kaum mehr als eine weitere Smartphone-Vorstellung. Für den weltgrößten Smartphone-Hersteller sind wir mehr als ein Jahr in der Post-Google-Ära, aber das Blatt scheint sich zu wenden. Ist die Einführung des Mate 40 der Wendepunkt für die Marke in Europa?

Das Huawei Mate 40 sieht aus der Hardware-Perspektive aufregend aus, vor allem dank des vermuteten Chipsatzes Kirin 9000. Der Octa-Core-SoC ist vollgepackt mit Arm-Cortex-Kernen, die mit bis zu 3,13 GHz getaktet werden. Was die Rohleistung betrifft, wird er schwer zu schlagen sein. Das Waterfall-Display ist auch dieses Jahr wieder dabei, und es gibt ein verrücktes Quad-Kameramodul, von dem mein Kollege Antoine meint, dass es wie ein iPod-Rad der alten Schule aussieht.

Aber all das spielt keine Rolle, zumindest außerhalb Chinas. Huawei ist gezwungen, seine aufregende neue Hardware mit Android 10 auszuliefern, ohne Google-Apps und -Dienste, ohne Play Store und ohne die geringste Hoffnung, eines davon zu verkaufen.

Wir spüren den Wendepunkt

Dass Huawei Google-freie Handys in Europa verschickt, ist natürlich nicht neu. Das gleiche gilt für das letztjährige Huawei Mate 30 Pro, ein weiteres beeindruckendes Smartphone aus der Hardware-Perspektive, das zunächst nicht nach Europa kam. Es tauchte schließlich in Regionen wie Deutschland mit einer riesigen Warnung auf, die besagt, dass das Mate 30 Pro auf dem Android Open Source-Projekt basiert, das die Huawei Mobile Services (HMS) und EMUI 10.1 verwendet: "Google Apps sowie Google Mobile Services sind für das Huawei Mate 30 Pro nicht verfügbar. Daher sind einzelne Apps derzeit möglicherweise nicht verfügbar oder nicht kompatibel", heißt es auf der offiziellen Website, wobei Interessenten die Warnung bestätigen müssen, bevor sie zur Kaufseite weitergehen können.

Das Mate 30 Pro ist nach wie vor eines der besten Smartphones. / © NextPit

Kaum eine verlockende Einkaufserfahrung, oder? Die Tatsache, dass das Mate 30 Pro jetzt für weniger als 600 Euro gekauft werden kann – fast die Hälfte des Preises, bei seiner Einführung vor einem Jahr – lässt mich vermuten, dass es in Europa nicht gerade aus den virtuellen Regalen gerissen wird.

Aber es ist nicht nur der Verlust von Google-Apps und -Diensten, der mich glauben lässt, dass das Ende für Huaweis Smartphones in Europa nahe ist. Der chinesische Riese hat ein viel, viel größeres Problem, als die fehlenden Apps auf Eurem Handy ersetzen zu müssen.

Im August 2020 kündigte das US-Handelsministerium neue Sanktionen an, die, wenn sie nicht aufgehoben werden, Huawei viel größere Kopfschmerzen bereiten als das vorherige Verbot. Nach den neuen Regeln ist es ausländischen Halbleiterunternehmen untersagt, Chips, die mit US-Software oder -Technologie entwickelt oder hergestellt wurden, an Huawei zu verkaufen, ohne zuvor eine Lizenz zu erhalten.

Huawei war bereits daran gehindert, Halbleiter für seine HiSilicon-Chips von TSMC, dem wichtigsten taiwanesischen Halbleiterlieferanten, zu kaufen, doch nun wird MediaTek in die Liste der Freunde aufgenommen, die Donald Trump nicht gutheißt.

Berichte deuten darauf hin, dass Huawei bis zum Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von rund 12 Milliarden Dollar verloren hat, und die politische Situation hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Wie lange können wir noch damit rechnen, dass wir Geräte wie die Mate-Serie in die Hände bekommen?

Der Stand von Huawei auf der IFA 2020, einer der einzigen "echten" Stände auf der Messe in diesem Jahr. / © NextPit

Das Mate 40 Pro, Huawei's 'letzter Job' in Europa

Erst vor einem Monat haben wir darüber geschrieben, wie Huawei auf der IFA 2020 gezeigt hat, dass man Europa nicht aufgibt. Und obwohl ich dem in diesem Artikel vorgebrachten Argument zustimme, haben wir das Gefühl, dass wir uns schnell einem Wendepunkt nähern, insbesondere was das Smartphone-Geschäft betrifft.

Huawei ist groß und wohlhabend genug, um weitere 12 Milliarden verlorene Dollar und zu überleben, ganz sicher. In China ist das Unternehmen immer noch die unangefochtene Nummer eins. Aber wenn man mit einem der Vertreter von Huawei in Europa spricht, wird das Gespräch immer auf die so genannte 1+8+N-Strategie gelenkt, den Namen, den Huawei seiner 5G-Strategie und dem gesamten Ökosystem der Produkte gegeben hat.

Die Mate-Serie von Huawei ist oft der Maßstab für die Leistung von Smartphones gewesen, wobei in der Regel der neueste Kirin-Prozessor vorgestellt wurde, aber auch andere Innovationen, die in der Regel ein oder zwei Jahre später zum Standard werden.

Auf dem Mate 30 Pro haben wir das Wasserfall-Display mit der Side-Touch-Interaction-Funktion erhalten. Ich erinnere mich an das Mate 20 Pro mit seinem Fingerabdrucksensor im Display und einem der ersten quadratischen Kameramodule, die wir auf der Rückseite gesehen hatten. Das Mate 10 Pro brachte zum ersten Mal eine brandneue neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) in die Kamera, mit der die KI Aufnahmen während der Aufnahme nachbessern konnte. Innovation ist das, was die Mate-Serie ausmacht.

Das Mate 10 Pro brachte zum ersten Mal eine NPU in Smartphone-Kameras von Huawei. / © NextPit

Und damit kehren wir zurück zum Mate 40 Pro, Huaweis letzter Akt in Europa. Die Hardware sieht, wie immer, erstklassig aus, aber es gibt in der Branche Leute, die dies bereits als das letzte der Flaggschiffe von Huawei bezeichnen. Wie viel mehr Strafe kann Huawei mit seiner ultra-hochwertigen, teuersten Produktlinie von Smartphones verkraften, wenn es nicht in der Lage ist, Einheiten aus seiner Heimatregion zu verlagern?

Möglicherweise werden wir das Mate 50 Pro in unserer Region überhaupt nicht sehen, und das wäre eine Riesenschande. Wir werden das Mate 40 Pro in Kürze für Euch testen. So schmerzhaft es auch scheint, es könnte das letzte Mal sein.