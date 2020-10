Huawei Mate 40 Pro: Massiver Leak zum "letzten Flaggschiff"

Vor der Präsentation am 22. Oktober wurde das Huawei Mate 40 Pro fast komplett geleakt. Die Vorab-Informationen wurden von der deutschen Webseite WinFuture veröffentlicht.

In einem mehr als ausführlichen Artikel über den Leak erfahren wir fast alles über das nächste und vielleicht letzte Flaggschiff von Huawei. Wie erwartet, finden wir ein Ultra-Premium-Datenblatt und ein Design das, sagen wir, originell oder zumindest anders als das ist, was wir in dieser Preisklasse üblicherweise zu sehen bekommen.

"Beispiellose Macht" mit dem Kirin 9000

In seiner Keynote-Ankündigung zum 22. Oktober vergangener Woche versprach Huawei "beispiellose Macht", angetrieben vom neuesten Kirin-9000-Okta-Kern-SoC. Laut WinFuture zeichnet sich der High-End-Kirin-Chipsatz im Huawei Mate 40 Pro auch durch sein Design aus.

Denn angeblich verfüge der Chip über vier Arm-Cortex-A55-Kerne, die mit 2,54 GHz getaktet sind, drei Cortex-A77-Kerne, die ebenfalls mit 2,54 GHz getaktet sind und einen Cortex-A77-Kern, der mit 3,13 GHz arbeitet.

Hierzulande sei zudem eine 8 GB RAM-Variante zu erwarten, während in China Varianten mit bis zu 12 GB angeboten werden könnten. Logischerweise können wir mit einem UFS 3.1-Speicher von 256 GB rechnen, der nur mit den proprietären NM-Karten des chinesischen Giganten erweiterbar ist.

Dieses High-End-Datenblatt könnte von einem 4400-mAh-Akku mit einem neuen SuperCharge-Block für 65-W-Schnellladen angetrieben werden. Drahtloses Laden würde ebenfalls unterstützt - einschließlich der Möglichkeit der Umkehrung des Ladevorgangs, um drahtloses Zubehör wie die FreeBuds von Huawei aufzuladen.

Ein "Wasserfall"-Bildschirm mit physischen Tasten

Kompakte Smartphones erleben in der nächsten Zeit vielleicht ein kleines Revival, aber das Huawei Mate 40 Pro wird mit seinen 212 Gramm und Abmessungen von 75,5 x 163 x 9,1 mm keineswegs kompakt sein.

Laut WinFuture verfüge der Huawei Mate 40 Pro über einen 6,76-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2772 x 1344 Pixeln und einer Dichte von 456 dpi. Zur Bildwiederholrate, die beim iPhone 12 für viel Aufsehen sorgte, hat sich Winfuture nich geäußert. Wie beim Mate 30 Pro wird das Display ein gebogenes "Wasserfall"-Design haben, aber es sollte immer noch Platz für physische Tasten an den Rändern des Smartphones lassen.

Gegner gebogener Bildschirme werden murren, ich persönlich wäre sehr glücklich gewesen, wenn Huawei keine hässliche Doppel-Notch in Form einer Pille gegeben hätte, um die 13 MP Selfie-Kamera und ihren 3D-Sensor unterzubringen.

Der Wasserfall-Bildschirm des Huawei Mate 40 Pro / © WinFuture

Ein Fotomodul im iPod-Stil

Entweder sind es Julia und ihr Apple-Fanatismus, der langsam auf mich abfärbt, oder das Fotomodul des Huawei Mate 40 Pro sieht wirklich aus wie das Rad der alten iPods?

Laut WinFuture würde das Dreifach-Modul einen 50 MP-Hauptsensor mit Blende f/1,9 und OIS, ein Ultra-Weitwinkel 20 MP, f/1,8 und ein 12 MP-Teleobjektiv mit Blende f/3,4 und 5-fachem optischen Zoom aufweisen. Laser-Autofokus, Farbtemperatursensor und LED-Blitzlicht wären ebenfalls enthalten.

Im Vordergrund würde der Huawei Mate 40 Pro mit einer 13 MP Selfie-Kamera mit einer Blende von f/2,4 und einem 3D-Sensor ausgestattet sein. Dies erleichtert nicht nur die Gesichtserkennung, sondern ermöglicht auch den Einsatz von Scan-Gesten vor dem Smartphone, wie dies bereits bei mehreren Herstellern der Fall ist. Soli, wer?

Ein seltsames 50 MP Fotomodul mit 3 Sensoren, OIS und einem Fokus auf Farbtreue / © WinFuture

Ohne die Google-Dienste würde auf dem Huawei Mate 40 Pro immer noch Android 10 und der aktuellen EMUI 11-Version laufen. Während WinFuture keine Preise nennt, einigt sich meine "Leakosphäre" auf einen Preis von 1100 € für das Huawei Mate 40 Pro.

Hier hätte man eine Preissenkung erwarten können, um das vermeintliche Schnäppchen für die europäischen Verbraucher attraktiver zu machen. Aber nein, es wird derselbe Preis sein, wie für das Mate 30 Pro im letzten Jahr - keine Widerrede.

Was haltet Ihr vom Leak zum Huawei Mate 40 Pro? Ist das Datenblatt beim Preis von 1100 Euro angemessen oder wird das Handy zu teuer?

Die Titelseite dieses Artikels zeigt einen Huawei Mate 30 Pro.

