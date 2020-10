Umfrage: Ist die Rückkehr kompakter Smartphones eine gute Sache?

"Was ist mit dem Pixel 4a oder dem Pixel 5? Warum schreibst du nicht darüber, Antoine, du abscheulicher Apple-Fanboy", höre ich Euch schon wütend in die Tastatur hämmern. Natürlich hat Apple mit dem iPhone 12 Mini keine kompakten Smartphones erfunden. Aber lasst uns nur mal google im Zusammenhang mit dem iPhone 12 Mini durchsuchen, um diesen Beitrag eingängiger und besser referenziert zu gestalten. Da geht nämlich gerade die Post ab.

Ob es sich um das iPhone 12 und 12 Mini oder die neuesten Pixel 4a und 5 handelt, ich sehe, dass der neue alte Formfaktor von einem Großteil der Fachpresse bejubelt wird. Nachdem ich es auf Twitter mit Follower und einigen Kollegen diskutiert habe, möchte ich mich eingehender mit diesem Thema und seinen möglichen Auswirkungen auf den Smartphone-Markt beschäftigen.

Ein kompaktes Smartphone hat offensichtlich Vorteile, weniger Durcheinander, diskreter, überall einsetzbar.

Das Rennen um die Kompaktklasse – eine große Herausforderung

"Niemand wird ein großes Smartphone kaufen". Einige von Euch werden sich an dieses Zitat von Steve Jobs erinnern. Der Gründer von Apple verteidigte das iPhone 4 in der Mitte von "Antennagate". Er erklärte, dass die Netzwerk-Empfangsprobleme seines Flaggschiffs nicht durch ein größeres Format gelöst werden könnten, das mehr Platz für die Antenne böte.

Große Smartphones "sind unmöglich zu handhaben", so Jobs, "das kauft Euch niemand ab". Die Geschichte hat den Schutzpatron von Apple zur Lüge gemacht. Im Jahr 2020 haben ein Flaggschiff und sogar Modelle der Mittelklasse eine Bildschirmdiagonale von fast 7 Zoll und ein Gewicht, das sich oft 200 Gramm oder mehr nähert. Ich persönlich neige dazu, große Bildschirme zu bevorzugen.

Ich bin kein Vlogger oder TikToker, der sich auf der Straße filmt, ich habe keine Freunde, denen ich in der U-Bahn texten kann, und die Taschen meiner Jeans sind elastisch genug, um all die High-Tech-Blöcke reinzuzwängen, die in die NextPit-Redaktion kommen.

Der Samsung Galaxy Z Fold 2, der iPhone-12-Mini-Daumenshredder / © NextPit

Und ich bin auch ein g4m3r, also "brauche" ich logischerweise einen größeren Bildschirm, um meine Spiele auf meinem Smartphone, das ich beim Spielen ohnehin mit beiden Händen halte, voll genießen zu können. Aber meine Objektivität als Technikjournalist zwingt mich zu erkennen, dass der Formfaktor ein großes Thema ist (badoum tss).

Noch gravierender ist, dass immer mehr technische Anwendungen von Smartphones durchgeführt werden. Sogar Büroautomation wird auf dem Telefon fast denkbar. Da wir unsere Smartphones unwiederbringlich immer mehr nutzen werden, muss der langfristige Nutzerkomfort für die Hersteller wieder zu einem wichtigen Kriterium werden.

Und dieser Trend zur Kompaktheit entspricht einer realen Marktnachfrage. Ich fand auf NextPit, damals noch AndroidPit, eine alte Umfrage meines Vorgängers Pierre Vitré aus dem Jahr 2019, wonach die ideale Größe eines Smartphone-Bildschirms für die französischen NextPit-Leser meist zwischen 5,5 und 6 Zoll lag.

Aber wie bei der Preissenkung stellt sich auch bei der Verkleinerung von Smartphones die Frage nach technischen Zugeständnissen.

Verkleinern der Größe ok – Aber die Leistung muss stimmen

Ich möchte kein kleineres Smartphone, wenn ich meine Bildschirmgröße opfern muss. Ich möchte kein kleineres Smartphone, wenn ich es mit einem kleineren Akku, einem reduzierten Fotomodul usw. zu tun habe.

Und in diesem Sinne hat das iPhone 12 Mini einen kleinen Kraftakt vollbracht. Trotz seines 5,4-Zoll-Bildschirms ist das Smartphone kompakter als das iPhone SE 2016 mit seinem 4,7-Zoll-Bildschirm. So erhalten iPhone-Fans einen größeren Bildschirm in einem kleineren Format.

Das iPhone 12 Mini verfügt zudem über genau das gleiche Fotomodul wie das Basismodell des iPhone 12 und den gleichen A14-Bionic-Prozessor. Kurz gesagt, es ist laut Apple genau dasselbe Datenblatt wie das iPhone 12 6,1-Zoll, das sich in diesem iPhone 12 Mini 5,4-Zoll befindet.

Laut Apple hat das iPhone 12 Mini genau die gleichen Spezifikationen wie das Basismodell iPhone 12, jedoch in einem kompakteren Format. / © Apple; Screenshot: NextPit

Wenn sich die Mode für Kompakthandys in diese Richtung bewegt, dann finde ich den Kompromiss mehr als akzeptabel. Ich werde mich nicht über ein kompakteres und ergonomischeres Format beschweren, wenn gleichzeitig das Verhältnis/Bildschirmgröße besser optimiert ist und ich nicht an Leistung verliere.

Andererseits fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass das iPhone 12 Mini zum Beispiel die gleiche Batterie wie das iPhone 12 hat. Apple kommuniziert nie über die Spezifikationen seiner Akkus, so dass wir auf Tests warten müssen, um sicher zu sein. Aber mit der physischen Größe eines Bauteils kann man kaum betrügen.

Die Miniaturisierung hat ihre Grenzen, und die kompakte Größe ist, wenn sie die gleiche Leistung wie große Maschinen garantieren will, immer noch von den aktuellen Fertigungsverfahren abhängig.

Und warum nicht UI plus Mini?

Das Argument für kompakte Smartphones, das ich am häufigsten feststelle, ist die Einhandbedienung, mehr noch als der Clutter-Faktor bei großen Smartphones. In der Lage zu sein, zwischen Apps zu navigieren und Nachrichten zu schreiben, ohne den Daumen bis zur Sehnenscheidenentzündung strecken zu müssen.

Wie können wir also mehr und mehr ergonomische Geräte herstellen, ohne technisch rückschrittlich zu sein? Meiner Meinung nach besteht die Lösung nicht darin, kompaktere Smartphones zu produzieren, sondern Benutzerschnittstellen: mehr Mini-UI.

Und dies ist ein Trend, den die Hersteller bereits gut verstanden haben. Samsung bietet seit einigen Monaten eine Einhandbedienung für OneUI 2.5 an, die sehr erfolgreich ist. Ihr könnt den gesamten Bildschirm in den Fenstermodus versetzen, sodass er nur zwei Drittel der Oberfläche des Touchpanels einnimmt. Es gibt auch Seitenleisten und Schnellzugriffsmenüs für Apps. Apple bietet den Einhandmodus ebenfalls seit einiger Zeit an.

Einhandbedienung in Samsung OneUI 2.5 / © AndroidPit

ColorOS 11 ermöglicht es ebenfalls, die Größe einer Anwendung beliebig zu reduzieren und sie in ein schwebendes Popup-Fenster zu verwandeln, das auf dem Bildschirm bewegt werden kann. OxygenOS 11 läutete die größte grafische Neugestaltung des OnePlus-Overlays in der jüngeren Geschichte ein, das unter ergonomischen Gesichtspunkten völlig neu gestaltet wurde, indem die meisten Informationen und Touch-Steuerelemente an den unteren Bildschirmrand, näher an den Daumen, verlegt wurden.

Das optimale Verhältnis für die Einhandbedienung von OxygenOS 11 nach OnePlus / © OnePlus

Zunehmend erkennen die Hersteller, dass es eine Hierarchie in den auf dem Bildschirm angezeigten Elementen geben muss. Eine Stellenordnung, die den Gebrauch einer Hand natürlicher machen muss, ohne dass der Benutzer sich dabei unwohl fühlt.

Meiner Meinung nach ist es immer noch ein viel besserer Kompromiss. Wir machen keine Abstriche bei der Hardware, während das Smartphone aus Sicht der Software ergonomischer gestaltet wurde. Natürlich gibt es immer noch den Clutter-Faktor und das Gewichtsproblem.

Eines ist sicher, Apple wird wieder einmal eine Modeerscheinung lancieren oder neu lancieren, die von den Android-Herstellern sicherlich noch erweitert wird. Genauso wie Samsung Apple verspottet hat, weil es zuvor auf den Klinkenstecker verzichtet hat, und genauso wie die Android-Hersteller in einigen Jahren kein Ladegerät mehr in der Verpackung ihrer Smartphones anbieten werden. Sprechen wir erst gar nicht von der Notch-Erscheinung.

Eines ist sicher, ein immer kleiner werdender Formfaktor wird sich unweigerlich auf die Leistung von Smartphones auswirken. Akku, Fotomodul, 5G-Modem, Kühlsystem. Die Komponenten sind von der Größe des Geräts abhängig. Eine Software, die kompakter als formal ist, scheint mir viel besser zu sein.

Wenn es also um die Kompaktheit von Smartphones geht, kommt es nicht auf die Größe an!

