HomePod Mini: Apples Echo-Konkurrent kostet unter 100 Euro

Apple hat heute den HomePod Mini vorgestellt. Er sieht so aus wie der große HomePod, ist aber kugelrund, deutlich kleiner und besitzt auf der Oberseite ebenfalls eine Touch-Oberfläche mit Laut- und Leise-Taste und LEDs für Siris bunte Visualisierung.

Der HomePod Mini besitzt 360-Grad-Sound wie der Große. Außerdem ist der Apple S5-Chip integriert und Apples "Computational Audio" kommt ebenfalls zum Einsatz. Der HomePod Mini soll Musik damit in Echtzeit optimieren. Apple setzt vor allem darauf, dass Menschen mehrere HomePod Minis in ihrem Zuhause aufstellen. AirPlay 2 wird Apples HomePod-Serie synchronisieren, sodass in jedem Raum Eure Wunsch-Musik läuft.

Der neue HomePod Mini ist da / © Apple; Screenshot: NextPit

HomePod spielt jetzt Nachrichten von der Apple Watch ab

Der kleine HomePod Mini soll auch über Apples Hand-Off verfügen, sodass man die Musik, die auf dem iPhone abgespielt wird, auf den HomePod übertragen wird, sobald das iPhone in die Nähe des Lautsprechers gehalten wird. Das funktioniert auf dem großen HomePod bereits gut.

Der HomePod kann nun außerdem über das iPhone und die apple Watch Nachrichten an HomePod-Geräte nach Hause senden.

Der HomePod Mini wird in Weiß und Schwarz ab dem 16. November zum Preis von 99 Dollar auf den Markt kommen. Deutsche Preise stehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch aus. Laut Caschys Tweet wird der HomePod Mini 97 Euro kosten.

