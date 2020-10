Alle Modelle: Das ist das neue iPhone 12 samt HomePod Mini

Solche Leaks sind selten: 2018 sorgte ein offizielles Pressebild des neuen iPhone XS für Aufsehen, nun ist das iPhone 12 an der Reihe. Evan Blass, der seit neuestem auf der Plattform Voice hauptberuflich Bilder und Daten von neuen Smartphones veröffentlicht, hat Bilder des iPhone 12, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Max (Pro) geleakt:

Wie bereits erwartet, dürfen sich iPhone-Fans nach dem Grün-Trend in 2019 auf eine neue Farbe freuen. Das iPhone 12 und iPhone 12 Mini kommen Schwarz, Blau, Hellgrün, Rot und Weiß, während die Pro-Versionen eher dezent, aber mit neuem Dunkelblau auf den Markt kommen werden. Daneben zeigen die Bilder eine graue, weiße und goldene Version.

Auch die Form des neuen iPhone 12 hat sich verändert. Während das iPhone 11 eher rundlich geschwungen ist, sind die Rundungen beim neuen iPhone 12 flacher. Was wir auf den Bildern nicht sehen, aber vermuten können: Der Edelstahlrahmen könnte ebenfalls abgeflacht sein.

Das iPhone 12 Pro wird wohl ohne 120-Hertz-Display kommen und 5G-fähig sein. Neuesten Gerüchten zufolge habe Apple sich dazu entschieden, weil beide Komponenten gleichzeitig nicht mit idealer Akkulaufzeit konzipiert werden konnten.

I’m told that 120hz not being implemented in iPhone 12 Pro is 100% about battery life.



Hardware was more than capable — but it just eats through battery, and 5G drains enough battery by itself.



It was basically a choice between 120hz or 5G, and they picked 5G. Rightfully so.