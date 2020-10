Schade, Samsung: Das beliebteste Smartphone 2020 ist ein iPhone

Um 20,4 Prozent sind die Verkäufe von Smartphones global im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Während Konsumenten im zweiten Quartal 2019 noch 370,3 Millionen Handys gekauft haben, waren es im gleichen Zeitraum 2020 294,7 Millionen verkaufte Geräte.

Das haben die Datenanalysten von Compraracciones in einem aktuellen Bericht veröffentlicht. Seit 2013 haben Smartphone-Hersteller nicht mehr so so wenig Mobiltelefone an den Verbraucher gebracht. Schauen wir uns die Zahlen genauer an, erkennen wir, dass vor allem der US-Konzern Apple die wenigsten Einbußen in der ersten Hälfte 2020 verzeichnet hat. Das Unternehmen verkaufte 38,3 Millionen iPhones in Q2 2020, während es im Vergleichszeitraum 2019 38,5 Millionen verkaufte iPhones waren. Das ist ein Verlust von 0,4 Prozent.

Apple hat 37,7 Millionen iPhones in der ersten Jahreshälfte verkauft / © compraracciones

Andere Smartphone-Riesen traf es härter: Samsung verkaufte im zweiten Quartal 2020 54,7 Millionen Handys, während es 75,1 Million verkaufter Einheiten im Vergleichszeitraum 2019 waren – ein Verlust von 27,1 Prozent. Smartphone-Hersteller Huawei steht in China immer noch sehr gut da, was zu einem relativ milden Verlust von 6,8 Prozent (54,1 Millionen Smartphones Q2-2020 vs. 53,8 Millionen Smartphones Q2-2019) führte.

Das beliebteste Smartphone ist ein iPhone 11

Auf dem Thron der Top-Drei-Smartphone-Hersteller löste Huawei Samsung ab. Beide halten nun etwa 20 Prozent Marktanteile, während Apple auf den dritten Platz vor Xiaomi und Oppo liegt. Trotz allem verkaufte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres am besten ein Gerät von Apple. Das iPhone 11 wurde in der ersten Jahreshälfte 37,7 Mal verkauft. Erst weit nach dem iPhone folgt ein Samsung-Gerät. Das Galaxy A51 wurde 11,4 Millionen Mal verkauft. Xiaomi liegt mit 11 Millionen verkaufter Redmi Note 8 und 10,2 Millionen verkaufter Redmi Note 8 Pro auf dem dritten und vierten Platz.

Das iPhone SE folgt auf dem fünften Platz und wurde 8,7 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Das beliebteste Handy im identischen Zeitraum 2019 war das iPhone XR – 26,9 Einheiten des bunten LCD-iPhones verkaufte Apple damals. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apples iPhone SE auch in der zweiten Jahreshälfte gut verkauft wird und womöglich den Platz des am meisten verkauften Smartphones 2020 einnehmen kann. Wenn der Markt nicht völlig durchdreht, steht bereits jetzt schon fest: Das beliebteste Smartphone 2020 ist so oder so ein iPhone.

