iPhone-Keynote: So verfolgt Ihr das „Hi, Speed"-Event

Wie schon im Juni für die WWDC und zuletzt im September wird auch das diesjährige iPhone-Event wieder einmal als reine Online-Keynote zu sehen sein. Dazu bietet das Unternehmen wie gewohnt eine Reihe verschiedener Seiten und Apps an, auf denen der Stream zu finden sein wird.

Besitzer eines Apple TV können den Stream auch in der TV-App auf dem großen Bildschirm mitverfolgen. Das Event sollte dort in der App kurz vor dem Start an prominenter Stelle erscheinen.

Apple-Events nach dem Live-Stream

Wer keine Gelegenheit hat, das iPhone-Event live mitzuverfolgen, findet üblicherweise bereits kurz nach dem Ende eine Aufzeichnung bei Apple. Diese ist möglicherweise direkt unter dem oben genannten YouTube-Link zu finden, könnte aber auch als eigenständiges Video in Apples YouTube-Kanal gelistet werden.

Zudem lassen sich Apples Präsentationen auch in Form eines Podcasts herunterladen. Dazu bietet das Unternehmen die als „Apple Events“ getauften Feeds für Video- und Audio-Versionen an.

Wir werden euch auf NextPit über Apples Neuvorstellungen informieren. Neben neuen iPhones erwarten wir möglicherweise auch einen kleinen HomePod mini. AirPods Studio und AirTags sollen laut letzten Berichten erst später folgen.

iPhone-Event 2020: Diese Produkte erwarten wir

Das Event findet am Dienstag, den 13. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit in Cupertino, 19:00 Uhr deutscher Zeit, statt.

