Among Us: Der Hype könnte bald ein Ende haben

In "Among Us" rätselt Ihr, wer der oder die Mörder auf einem Raumschiff sind. Eines ist sicher: Jeder kann es sein. Der Hype um das Spiel ist gewaltig. Die Update-Pläne der Game-Entwickler könnten den Andrang aber schnell beenden.

Ich muss sie alle umbringen. Der rote „Impostor“-Schriftzug auf meinem iPhone-Display beschleunigt meinen Herzschlag hoffentlich unhörbar hinter den AirPods Pro. Ich höre das konzentrierte Atmen von Sebastian. Eine Tüte Pombären raschelt in den kurzen Momenten, in denen Saschas Headset die nervösen Hintergrundgeräusche nicht herausfiltern kann. Da steht Robert. Allein in Admin; er bekommt das mit der Karte wieder nicht hin. Ich wage es, und drehe ihm den mit Piratenhut geschmückten Kopf um, hoffe, dass ich keinen Report auslöse. Dann springt mein pinker Körper in den Lüftungsschacht. In meinem Kopf hallt seine erstickte Verärgerung nach.

Hach, ich liebe Among Us. Das Game ist das wohl gehypteste Spiel im Herbst 2020 und wird plattformübergreifend auf Steam oder Mobilgeräten auf der ganzen Welt gezockt. Mein Kollege Stefan verbrachte vor ein paar Wochen seinen gesamten Urlaub mit dem Spiel und hat es zu uns in die Redaktion gebracht. Mittlerweile spiele ich in mehreren Gruppen. The Hype is real. Das Game ist großartig; eine Mischung aus Cluedo und Krimi-Dinner, wenn man Saschas oben erwähnten Chips-Konsum berücksichtigt.

Among Us: Was macht den Hype aus?

Laut Marktforschern erlebten die Entwickler von InnerSloth im August dieses Jahres ihren zweiten Frühling. Während die Download-Zahlen auf Mobilgeräten in den Anfangsmonaten dieses Jahres stets zwischen 1,1 und 2,4 Millionen lagen, wurde das Spiel für iOS und Android im August 18,4 Millionen Mal heruntergeladen, was einem Wachstum von 661 Prozent entspricht.

Aber was macht Among Us, ein Sci-Fi-Mystery-Game mit lustigen Hüten, eigentlich so interessant? Den aktuellen Hype zu verstehen, ist schwierig, da das Game bereits seit zweieinhalb Jahren existiert. Released wurde es am 15. Juni 2018 für Android und iOS; später im August folgte die Steam-Version für Windows PCs. Alles fing mit einer Map an. "The Skeld" ist die kleinste und wohl beliebteste Map und eignet sich vor allem für kleinere Gruppen bis sieben Personen.

Gemeinsam zocken macht extrem viel Spaß, vor allem per Voice Chat / © Julia Froolyks

Insgesamt können aber bis zu zehn Spieler gleichzeitig Among Us zocken und dabei von bis zu drei Saboteuren, sogenannten Imposters, durch das Raumschiff gejagt werden. Mittlerweile gibt es drei spielbare Karten, wobei zwei sehr groß und unübersichtlich sind. Meine Discord-Crew und ich tasten uns allmählich heran.

Der Hype um das Game ist so gigantisch, dass der Spielentwickler InnerSloth den für 2021 bereits angekündigten Nachfolger "Among Us 2" auf Eis gelegt hat, um die erfolgreiche Original-Version mit allen verfügbaren Ressourcen zu supporten. Neue Features, die ursprünglich mit dem zweiten Teil kommen sollten, werden künftig in die Original-Version implementiert.

Die neuen Inhalte sind sehr umfangreich und werden das Game stark verändern:

Es wird eine neue Map geben

Es wird In-Game-Währung geben

Man kann Leute melden; es gibt Moderatoren

Man kann (muss?) Accounts erstellen und Freundeslisten anlegen

Man kann mit bis zu 15 Spielern gleichzeitig spielen

Viele dieser neuen Features könnten alteingesessene Among-Us-Fans verschrecken, da das Game vor allem von seiner Anonymität, Einfachheit lebt. Keine Ingame-Währung, kein Account-Zwang, keine Freundeslisten und somit in fast jeder Runde neue Leute aus der ganzen Welt: Das ist ein sehr seltenes und außergewöhnliches Game-Modell, vor allem im Mobilebereich, und ist wohl grundlegend für den Hype des Spiels verantwortlich. Wann die Entwickler das Update planen, ist noch nicht bekannt.

Und während ich die Türen von Electrical heimlich verschließe, um Benny während seines Tasks umzulegen, sehe ich den Report-Bildschirm auf meinem Handy aufleuchten. Sebastian hat Roberts Körper entdeckt. "Also Julia war grade mit mir in Electrical", sagt Benny. Ich stimme mit zusammengebissenen Zähnen zu. Monoton. "Self Report?", sage ich dann in einer Stimmlage, die alle bereits gut durchschauen können. Einstimmig wird entschieden: Pink is sus.

