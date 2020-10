iPhone 12: Am 13. Oktober ist es endlich so weit

Wie von vielen Beobachtern erwartet, war es vor einigen Stunden so weit: Das nächste Apple-Event, diesmal zum iPhone 12, findet am 13. Oktober statt.

Unter dem Titel „Hi, Speed“ kündigte Apple nun das nächste Online-Event an. Am Dienstag, den 13. Oktober 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit ist es dann wieder einmal Zeit für weitere Ankündigungen. Wie bei den vergangenen Events handelt es sich auch beim Oktober-Event um eine reine Online-Präsentation. Publikum wird man aufgrund der Corona-Krise erneut nicht nach Cupertino einladen.

#AppleEvent!



Hi, speed.



Please join us for a special Apple Event from Apple Park. Watch it online at apple .com.



October 13, 2020

10:00am PDT pic.twitter.com/e7wZUO8UuU — Rene Ritchie (@reneritchie) October 6, 2020

Natürlich gab es aufgrund der Einladung mit dem Titel „Hi, Speed“ und den verwendeten Farben bereits einige Vermutungen, auf was Apple anspielen könnte. Mit der Geschwindigkeit könnten beispielsweise die erwarteten 5G-Funktionen des neuen iPhone 12 gemeint sein. Aber auch der A14-Chip, welcher neue Geschwindigkeitsrekorde brechen könnte, ist ein guter Kandidat für die Anspielungen in Apples Einladung.

Die Farbgestaltung der Einladung lässt außerdem erneut darauf hoffen, dass Apple eine neue blaue Variante des iPhone 12 im Angebot haben wird. Ein Hinweis darauf ist unter anderem die blaue Apple Watch Series 6 und ein blaues iPad Air 4. Beide Geräte hatte Apple bereits Mitte September vorgestellt.

Apple-Event im Oktober: Raum für neues Zubehör

Ob Apple das Event ausschließlich dazu nutzt, um die vier erwarteten Modelle des iPhone 12 anzukündigen, ist natürlich noch offen. Zeitlich wäre es aber möglich, dass Tim Cook und seine Kollegen auch noch andere Neuheiten in petto haben und diese endlich der Öffentlichkeit zeigen wollen.

So gibt es seit einiger Zeit Berichte, dass Apple beispielsweise neue Audio-Hardware vorbereitet. Dazu gehören etwa die bislang als AirPods Studio bekannten Over-Ear-Kopfhörer oder ein HomePod mini.

Aber auch die AirTags, Apples Konkurrent zu den bekannten Tile-Trackern, könnten vorgestellt werden. Diese sollen das Auffinden von verloren gegangenen Schlüsseln oder Gepäckstücken erleichtern.

Es fehlen außerdem noch Details zu den kommenden Macs mit Apple Silicon, die nebst macOS Big Sur noch im Laufe der kommenden drei Monate erscheinen sollen. Möglicherweise plant Apple hierfür aber noch ein weiteres Event. In Zeiten von Videopräsentationen und in Ermangelung von „echten Live-Events“ ist es deutlich einfacher, mehrere Events im Verlauf mehrerer Monate durchzuführen.

Bislang wird vermutet, dass Apple nicht alle Modelle des iPhone 12 gleichzeitig ausliefern wird. So könnte es auch in diesem Jahr wieder einmal eine gestaffelte Verfügbarkeit geben, bei der einige iPhone-Varianten erst im November in den Handel kommen werden.

