A14 Bionic: So schnell ist Apples neuer Super-Chip wirklich

In den vergangenen Tagen sind auf der Website des beliebten Benchmark-Tools Geekbench erste angebliche Ergebnisse des bislang nicht erhältlichen iPad Air 4 und dem darin verbauten Apple A14 aufgetaucht. Leaker „Ice universe“ hatte die gefundenen Werte bei Twitter veröffentlicht.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW