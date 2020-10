Launch-Event zum OnePlus 8T: So seid ihr live dabei

OnePlus steckt mitten in den Vorbereitungen für den Launch des OnePlus 8T! Das neue Flaggschiff des Herstellers wird am 14. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Corona-typisch findet das Launch-Event ausschließlich im Internet statt und wir fassen Euch die im Vorfeld gehandelten Specs sowie alles Wichtige zum Launch nachfolgend zusammen. Noch vor der Präsentation musste OnePlus aber noch einen herben Niederschlag hinnehmen.

Wie genau das aussehen wird, könnt Ihr im Live-Stream am 14. Oktober um 16 Uhr erfahren. Wie bereits erwähnt findet die Vorstellung des OnePlus 8T ohnehin nur im Netz statt und lässt sich sicher auch nach dem Live-Event auf Abruf schauen. Das ist bei Live-Streams über die Plattform YouTube so üblich und Ihr gelangt über das folgende Video direkt zum richtigen Kanal.

Denn wie nur einen Tag vor dem OnePlus 8T-Launch bekannt wurde, verlässt Mitgründer Carl Pei das Unternehmen . Dieser kümmerte sich noch im August um den Launch des OnePlus Nord , das einst in einem schicken AR-Event präsentiert wurde. Da Pei aber offenbar ein eigenes Unternehmen gründen will, könnte sein Verlassen neuen Wind auf den Smartphone-Markt bringen.

Natürlich werden wir uns das Event auch anschauen und anschließend alles Wissenswerte in einer Zusammenfassung aufgreifen. Habt Ihr Erwartungen oder Wünsche zum OnePlus 8T? Dann schreibt uns auf Twitter oder in den Kommentaren! Werfen wir zur Überbrückung aber noch einmal einen Blick auf das, was wir vom OnePlus 8T erwarten.

120 Hertz und Warp Charge im OnePlus 8T

Denn hier geht es mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und der "Warp Charge" genannten Schnellladefunktion rasant her. Zwar verrät OnePlus nicht offiziell, wofür das "T" bei seinen Flaggschiff-Modellen steht, im OnePlus 8T passt Turbo aber wieder einmal perfekt. Die bereits erwähnten Eigenschaften sind dabei schon offiziell, denn OnePlus selbst nennt diese Eigenschaften auf der Seite zum Launch-Event.

Gerüchten zufolge zeigt dieses Bild das OnePlus 8T. / © Oxygen Updater

Ganz sicher steht das "T" aber nicht für "Tarnung", denn im Vorfeld gab es bereits eine Menge Leaks. Diese versprechen ein 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit sehr dünnen Displayrändern. Darüber hinaus soll es eine Quad-Kamera geben und hier könnte OnePlus das System aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einer 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und zusätzlichen Zoom- und Farbfilter-Kameras im OnePlus 8 Pro upgraden. Wie Ihr in unserer Zusammenfassung aller OnePlus 8T-Gerüchte lesen könnt, deuten Hinweise auf 8K-Aufnahmen auf höhere Sensorauflösungen hin. Ob sich die Gerüchte bestätigen, erfahrt Ihr dann in wenigen Stunden.