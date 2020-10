iPhone 12 ohne 120 Hertz: Kluge Entscheidung oder verpasste Chance für Apple?

Was ist Euch lieber? 5G oder ein flüssiges Display mit 120 Hertz? Während diese Frage auf dem europäischen Markt gar nicht so einfach zu beantworten ist, gibt Apple für die USA eine klare Linie vor. Doch leiden die hiesigen Apple-Fans unter der Entscheidung?

Entgegen aller Leaks, die es zum iPhone 12 im Vorfeld gab, hat Apple im letzten Moment die 120-Hertz-Displays aus der Gleichung genommen. Zwar waren die superschnellen Displays weit davon entfernt, eine Innovation zu sein und sind unter Android schon längst eine Art Oberklasse-Standard. Als Verbesserung für das iPhone wären die Displays dennoch ein sinnvoller Schritt gewesen. Schließlich konnte Apple schon einmal mit der Portierung einer bekannten Technologie punkten.

Erinnert Ihr Euch noch, wie die Fachpresse im vergangenen Jahr den Ultraweitwinkelsensor im iPhone 11 mit Superlativen und Lobpreisungen überhäufte? Eine REVOLUTION! Nicht ganz, aber auch ohne Zynismus war der Sensor ein großer Schritt nach vorn für Apple. Denn hierdurch zog das Unternehmen mit vielen auf Android basierenden High-End-Geräten aus dem Jahr 2019 gleich.

Stellt Euch also die stehenden Ovationen von Apple-Fans und Technikjournalisten vor, die dem Heiligen Apfel wieder ewige Treue geschworen hätten, wenn das neue iPhone 12 einen 120-Hz-Bildschirm gehabt hätte. Es wäre ganz sicher ein Killer-Feature gewesen, wie Kollegin Julia vor einigen Monaten bereits spekulierte:

Hätte sich Apple nun die Zeit genommen, um aus der bloßen Übertragung eines bekannten Features mal wieder eine kleine Revolution zu machen, hätten die neuen Displays auch zu Recht für Aufsehen gesorgt. Aber nein!

Entscheidung zur Wahrung der Steckdosen-Unabhängigkeit

Warum lässt Apple diese Lorbeeren am Baum? Wie der Leaker Jon Prosser einige Tage vor der offiziellen Präsentation des iPhone 12 auf Twitter verriet erklärte, sei die Entscheidung, 120 Hz aufzugeben, "zu 100% aus Gründen der Akkulaufzeit" getroffen worden.

Die undichte Stelle im Apfelsaftkanister spekuliert weiter, dass die Hardware des iPhone 12 durchaus mehr als 120 Hz verarbeiten könne, diese Funktion aber die Batterie zu stark belasten würde. Gerade in Verbindung mit 5G hätten 120 Hertz das berühmte Apple-Benutzererlebnis getrübt, für welches das Unternehmen seit Jahren bekannt ist.

Um die Steckdosen-Autonomie seiner neuen Flaggschiffe zu gewähren, musste man also zwischen 120 Hertz und 5G wählen - Apple entschied sich für 5G! Aus gutem Grund, wie sogar US-amerikanische Websites aus der Android-Schule behaupten. Genaueres lest Ihr bei Android Authority.

Aber jetzt mal im Ernst: Viele Android-Flaggschiffe bieten Bildwiederholraten von mindestens 90 Hz, ohne nach der Hälfte des Tages einfach auszugehen (mit Ausnahme von Samsung, Sorry liebe Fanboys).

À propos Samsung: Apple ist noch immer kein eigenständiger Komponentenhersteller. Cupertino wird nach wie vor regelmäßig von Samsung mit neusten Displays versorgt. Und die hohen Bildwiederholrate erfordern Chips zur Steuerung dieser Anzeige, die ebenfalls von außerhalb importiert werden. Von denen braucht Apple mindestens so viele, wie das Unternehmen Bildschirme braucht.

Da wir wissen, dass die Neuauflage der iPhones fast jedes Jahr zu den meistverkauften Smartphones der Welt zählen, ist für Apple recht kompliziert, seine Montagelinien anzupassen und Komponenten zu beschaffen. Vor allem dann, wenn Apple diese nicht selbst herstellt und sie importieren muss.

Und warum? Weil Apple von seinem iPhone besessen ist! Sicher, sie verwenden Samsung OLEDs, aber natürlich gibt Apple den Produkten das gewisse Etwas, die Kirsche ... äh den Apfel auf der Sahnehaube wie beispielsweise die True Tone-Farbkorrektur, die wir letztes Jahr gesehen haben. Vielleicht waren also die zusätzlichen Kosten für die 120 Hertz zu hoch. Oder vielleicht existiert die Technologie bereits bei Apple, aber sie entspricht einfach nicht den Optimierungsanforderungen des Unternehmens.

Ist 5G wirklich wichtiger als 120-Hertz-Displays?

Folgende Aussage habe ich im US-amerikanischen Twitter finden können: 5G verkauft sich mehr als 120 Hz! Dieses Argument mag für die USA stimmen, doch in Europa braucht selbst die minimale Abdeckung von 5G noch mehrere Jahre. Hierzulande scheint diese Aussage noch völlig abwegig zu sein.

Lest Ihr diesen Artikel gerade auf einem Android-Smartphone, stehen die Chancen gut, dass Euer Handy "veraltet" ist, bevor Ihr einen 5G-Vertrag abonnieren könnt, der nicht zu teuer ist und auch tatsächlich Vorteile bietet. Beruhigt Euch, beruhigt Euch, durch die in die Luft gestreckten Mistgabeln wird der 5G-Empfang auch nicht besser!

Wenn ich "veraltet" sage, meine ich damit nur, dass Euer Android-Smartphone keine Android-Updates oder Sicherheits-Patches mehr erhalten wird. Es wird natürlich weiterhin nutzbar sein. Aber ein bedeutender Teil der Android-Smartphoneflotte wird von den meisten Nutzers ohnehin bis zur 5G-Einführung erneuert.

Also nein, bei Android-Smartphones ist "5G-ready" hierzulande und zu diesem Zeitpunkt keineswegs ein stärkeres Verkaufsargument als die 120 Hz, die Euch direkt nach dem Kauf ins Auge schießen und tatsächlich einen spürbaren Einfluss auf die Benutzererfahrung haben. All das ergibt Sinn, wenn wir von Android-Smartphones reden.

Zurück zu Apple: Hier hat das 5G-Argument bereits deutlich mehr Gewicht. Denn iPhones werden viel länger auf dem neuesten Stand gehalte,n als ihre Android-Pendants - das ist unbestreitbar, ob Ihr Apple-Gegner seid oder nicht. Selbst das erste iPhone SE, das 2016 veröffentlicht wurde, erhielt in diesem Jahr das Upgrade auf iOS 14.

Seid Ihr also die Art von Konsumenten, die ein Smartphone, insbesonder ein iPhone, zwei bis drei jahre lang nutzt, wird die 5G-Entscheidung Apples schon relevanter. Auch wenn der Netzausbau noch ein bisschen auf sich warten lässt.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Apples Heimatmarkt, die USA, bei der 5G-Infrastruktur viel weiter fortgeschritten ist als Europa. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Wahl von Apple mehr als logisch.

"Apple-User scheren sich nicht um 120 Hz, sie sind nicht technikbegeistert" - Unsinn.

Das ist eine Behauptung, die ich unermüdlich in den Kommentaren von NextPit sehe! Sie entsetzt mich und meiner Meinung nach ist sie absolut kontraproduktiv.

"ApPlE's fAnBoYs, WiSsEn NicHtS ÜbeR TeChnIk!" - Die Kritiker von Apple sehen die Markenbefürworter als unmündige Schafe, die nicht zwischen einer CPU und einer GPU unterscheiden können. Würden wir dieses, zum Teil vollkommen absurde Vorurteil teilen, dann würden wir verstehen, warum Apple sich nicht auf 120 Hz konzentrieren wollte. Dann würden seine Kunden den Unterschied zwischen 60 Hertz und 120 Hertz eh nicht sehen - määh! Und Apples neustes Smartphone würde sich schneller verkaufen, denn die Beweggründe hinter 5G sind leichter zu erklären als Bildwiederholraten, Reaktionszeiten, Hertz, Bilder pro Sekunde und so weiter und so fort.

Aber ich drehe das Argument um und behaupte, dass viele Android-Nutzer sich nicht auch wirklich um 120 Hertz scheren (Scheren, Schafe - Ihr versteht). Einige Menschen glauben immer noch fälschlicherweise, dass der Unterschied zwischen 60 und 120 Hz nicht wahrnehmbar ist. Und andere stellen sich diese Frage einfach nicht.

120 Hz ist ein Killer-Feature nur für Nerds, wie Dich und mich. Nehmen wir die Leserschaft einer Tech-Site wie NextPit und vergleichen Wir sie mit den Tech-Sektionen von Der Zeit, Dem Spiegel oder ausländischen Magazinen wie der HuffPost, für deren französisches Derivat ich einst arbeitete. Und ich kann euch sagen, in Bezug auf Technik und technisches Wissen ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Damals hätte ich so einen Artikel nie schreiben können, da das technische Know-How, die Grundlage für das Verstehen meiner Meinung, dort nicht vorhanden gewesen wären. Und im Vergleich zu einer Techie-Leserschaft sind die technisch Unwissenden eine große Mehrheit.

Es gibt in der Tat mehr "Nichttechnophile" als "Technophile", die ein Smartphone, insbesondere ein iPhone, kaufen. Warum sich mit technischen Details über die Flüssigkeit des Bildschirms herumplagen?

Stopp! - Wir können diese Argumentation auch auf die 5G-Frage anwenden. Wie viele iPhone-12-Käufer wissen, dass es verschiedene und vor allem zueinander inkompatible 5G-Standards, mehrere Arten von Frequenzen und weitere Inkompatibilitäten bei den Betreibern gibt? 5G ist nicht gleich 5G und hat sich innerhalb kürzester Zeit zum neusten Marketing-Schrei entwickelt.

Denn alles in allem, ob es nun um 60 Hertz vs. 120 Hz oder 4G vs. 5G geht, es geht immer auch um Marketing, um zahlen, um Schlüsselwörter und um sogenannte Buzzwords. Es ist die gleiche Illusion, die uns zu der Annahme verleitet, dass sich ein Fotomodul mit 4 statt 2 Sensoren besser verkauft, als eines mit zweien. Auch wenn die zusätzlichen Makro- und Monochrom-Sensoren für brauchbare Aufnahmen vollkommen nutzlos sind.

Und genau das ist 5G zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 2020, noch. 5G in ein neues Smartphone zu integrieren bedeutet auch, die Eigenschaft mit Filzstift auf das Smartphone zu schreiben. Und ein Großteil der Nutzer wird hierin auch den einzigen Vorteil sehen, kurz bevor sie das Handy in eine Schutzhülle packen. Ich persönlich ziehe es da 100 Mal vor, eine Funktion wie ein 120-Hertz-Display zu haben, die ich gleich nach dem Kauf genießen kann.

Nennt es gerne Sturheit oder nennt mich einen Hinterwäldler, dem es an langfristiger Vision fehlt - abgehängt von Apples futuristischer Käuferschaft. Wenn ich ein neues Smartphone kaufe, will ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - und zwar jetzt und nicht erst in fünf Jahren. Wir werden herausfinden, wie es weitergeht.

Carpe bis dann,



Euer Antoine