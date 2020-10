iPad Air 4: Wann kommt das neue Apple-Tablet?

Bereits Mitte September präsentierte Apple neben der Apple Watch Series 6 unter anderem auch ein neues iPad Air. Das neue Tablet kann aber seitdem weiterhin nicht gekauft werden und auch das jüngste Apple-Event brachte keine Neuheiten zum Verkaufsstart.

Viele Beobachter sehen als Grund für die in der Luft hängende Verfügbarkeit die Hardware im iPad Air 4 – konkret: der A14-Chip. Möglicherweise will Apple die Performance-Details des neuen Chips erst mit der Verfügbarkeit des iPhone 12 offenbaren, so jedenfalls die Theorien aus den Tiefen des Internet. Passend dazu gibt es nun erneut Hinweise, dass der Verkaufsstart des neuen Apple-Tablets zeitgleich mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro beginnen könnte.

iPad Air 4: Vorbestellungen sollen am 16. Oktober beginnen

Schon am 13. Oktober berichtete Leaker Jon Prosser, dass die Vorbestellungen des iPad Air 4 am Freitag, den 16. Oktober 2020 beginnen würden. Der reguläre Verkauf beginne eine Woche später, am 23. Oktober. Dann würden auch die Lieferungen die neuen Besitzer erreichen.

Aaaaand there it is.



Best Buy Canada has the iPad Air listed, along with the launch date



Check out that date... https://t.co/J2OMVfTO4J pic.twitter.com/DJ1LXuu8LV — Jon Prosser (@jon_prosser) October 15, 2020

Vor einigen Stunden gab es dann den nächsten Hinweis, dass die Termine in der Tat stimmen könnten. Auf der Seite von Best Buy Kanada ist das iPad Air 4 gelistet, mit einem Release Date vom 23. Oktober. Es ist also gut möglich, dass am 16. Oktober nicht nur die ersten Modelle des iPhone 12, sondern eben auch das neue Tablet bei Apple vorbestellt werden kann. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Das iPad Air 4 orientiert sich beim Design stark am iPad Pro. Die Ränder sind im Vergleich zum Vorgänger deutlich geschrumpft und auch die abgeflachten Seiten erinnern an den großen Bruder. Im Gegensatz zum Pro-Modell muss man jedoch auf Face ID verzichten, stattdessen hat Apple Touch ID in die oben angebrachte Taste integriert. Die Preise für das nun in fünf Farben – darunter Blau und Grün – erhältliche iPad Air 4 beginnen bei rund 630 Euro.

In Deutschland können das iPhone 12 und iPhone 12 Pro, also die beiden 6,1-Zoll-Modelle der neuen Apple-Smartphones, ab 14:00 Uhr am 16. Oktober 2020 vorbestellt werden. Wer sich für das kleinere iPhone 12 mini oder das größere iPhone 12 Pro Max interessiert, muss noch bis November warten. Vorbestellungen beginnen hier am 6. November. Die breite Verfügbarkeit folgt am Freitag, den 13. November 2020.