Withings ScanWatch im Hands-On: Stark ausgestattete Hybrid-Uhr jetzt erhältlich

In Sachen Fitness und Gesundheit gilt die Apple Watch als Non-Plus-Ultra. Ihr müsst aber nicht 450 Euro und mehr für eine Smartwatch mit ähnlichen starken Funktionen in diesem Bereich ausgeben. Heute startet die hybride Uhr Withings ScanWatch in den Handel, deren Komplettausstattung an Health-Eigenschaften mit maximal 300 Euro zu Buche schlägt. Ich konnte sie vorab ausprobieren und verrate euch meine ersten Eindrücke.