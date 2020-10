Xiaomi zeigt kabelloses Laden mit 80 Watt: 100% in 19 Minuten

Drahtloses Laden wird allmählich schneller als die meisten kabelgebundenen Lösungen! Denn Xiaomi stellte am Montag, den 19. Oktober, seine neue 80-W-Mi-Wireless-Charging-Technologie vor, die einen 4000 mAh-Akku in weniger als 19 Minuten aufladen soll.

In einem Blogeintrag gibt Xiaomi an, dass seine 80W-Mi-Wireless-Charging-Technologie in der Lage sei, einen 4000-mAh-Akku in 1 Minute zu 10 Prozent, in 8 Minuten zu 50 Prozent und in nur 19 Minuten zu 100 Prozent aufzuladen. Schon seit einigen Monaten stellt sich immer mehr heraus, dass sich chinesische Hersteller um die kürzesten Ladezeiten streiten und langsam aber sicher den Turbo einschalten.