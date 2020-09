"Take a Stand", Stellung beziehen. Für die IFA 2020 hat Huawei den englischen Ausdruck wörtlich genommen. Der chinesische Gigant ist als einer der wenigen großen Hersteller mit einem Stand auf der Tech-Messe in Berlin physisch präsent. Eine Möglichkeit, in Europa in Erinnerung zu bleiben, auch ohne Neuheiten zu verkünden.

Die Ausgabe der IFA 2020, mit Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, ist ein trauriger Anblick, das muss gesagt werden. Aber in einer der beiden einzigen Hallen, in denen sich die wenigen Stände der wenigen Marken befinden, befindet sich der Messestand von Huawei wie ein Leuchtfeuer im Dunkeln.

Engagement in Europa zeigen

C-O-M-I-T-M-E-N-T. Engagement ist das Schlüsselwort, auf das Walter Ji, CEO von Huawei Europe, eingehämmert hat. "Anstatt die Einzelheiten unserer neuen Produkte aufzulisten, möchte ich Ihnen lieber die wahre Geschichte von Huawei in Europa erzählen".

Eine Transparenz, die Huawei auf der IFA 2019 im vergangenen Jahr gerne demonstriert hätte, und die Firma hatte seinerzeit sehr lakonisch und sogar widersprüchlich über die Auswirkungen des amerikanischen Embargos berichtet.

Aber besser spät als nie, und so erzählte Huawei seine Seite der Geschichte, zog Bilanz über seine Aktivitäten in Europa, was er diesem Markt und seinen Verbrauchern gebracht hat.

Angesichts des Rückgangs der Verkäufe von Huawei-Produkten in Übersee (-35% Prozent im ersten Quartal 2020) sieht Huawei Europa offensichtlich als einen Schlüsselmarkt an, um nicht völlig von seinem Heimatmarkt abhängig zu sein (72 Prozent der Verkäufe im ersten Quartal 2020), auf dem es weiterhin ultra-dominant ist.

"COMMITMENT" - Ein Auszug aus dem Vortrag von Walter Ji auf der IFA 2020. / © Huawei

Engagement, aber auch und vor allem Investitionen

Engagement bedeutet Verpflichtung, aber auch Investition. "Nur wenige Menschen wissen, wie sehr wir uns für den künftigen Erfolg Europas einsetzen und investieren", sagte Walter Ji. In den 30 Minuten dieser digitalen Rede zog der Geschäftsführer von Huawei dann Bilanz über die Vorteile seiner Firma für Europa.

Walter Ji weist beispielsweise darauf hin, dass es Huawei war, die in Italien – das zu Beginn der Gesundheitskrise am stärksten betroffene Land – dank seiner Technologie und der Cloud-Collaboration-Plattform Welink den Austausch von Informationen und Ressourcen zwischen Krankenhäusern, italienischen Ärzten und ihren chinesischen Kollegen ermöglichten.

Ein "undankbares" Italien, das in der Folge über seinen wichtigsten privaten Betreiber Telecom Italia (TIM) Huawei im vergangenen Juli von einer Ausschreibung für 5G-Netze in Italien und Brasilien ausgeschlossen hatte.

Darauf folgt 1+8+N, der Name, den Huawei seiner 5G-Strategie und dem gesamten Ökosystem von Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen gegeben hat. "All dies wurde durch eine Investition von über 82 Milliarden Dollar in F&E in den letzten zehn Jahren ermöglicht".

Stolz gibt Huawei an, der fünftgrößte F&E-Investor der Welt zu sein, und erinnert dann an seine Bilanz in der AppGallery. 460 Millionen aktive Nutzer pro Monat, darunter 33 Millionen in Europa, die die Petal Search nutzen, das Flaggschiff ihres Appgeschäfts, das von europäischen Suchmaschinen wie Qwant und Yandex (Russland) betrieben wird. All dies natürlich, um sicherzustellen, dass europäische Huawei-Konsumenten trotz fehlender Google-Dienste weiterhin Huawei-Produkte genießen können.

Aber nicht nur für seine Kunden bewegt Huawei Berge von Investitionen nach Europa. Die Firma erinnert daran, wie sehr sie durch die Finanzierung europäischer Start-ups und Unternehmen zur EU-Wirtschaft beiträgt. Etwa Jodel, das deutsche Start-up-Unternehmen hinter einer geolokalisierten Messaging-App. Ihr Gründer, Alession Avellan Borgmeyer, lobte die Leichtigkeit und Schnelligkeit der Integration ihrer Android-App mit den HMS Core Services von Huawei.

"Wir sind weit mehr Europäer, als sich die meisten Menschen vorstellen".

Laut Walter Ji ist Huawei ein integraler Bestandteil von Erfolg und Wachstum in Europa. Seinen Angaben zufolge beschäftigt das Unternehmen mehr als 11.000 Mitarbeiter auf dem ganzen Kontinent und hat zwei seiner Hauptsitze in Polen und Deutschland sowie 23 Forschungszentren.

Sein Forschungsprogramm würde auch mehr als eine Milliarde Dollar an Investitionen seit 2010 darstellen, mit der Beteiligung von hundert europäischen Universitäten, die von Huawei finanziert worden wären. Alles in allem behauptet der chinesische Riese, im Jahr 2019 rund 223.000 Arbeitsplätze in Europa geschaffen zu haben, eine unabhängige Studie, die diese Behauptung unterstützt, fehlt.

Und es soll noch nicht vorbei sein mit den Investitionen. Walter Ji kündigt die bevorstehende Eröffnung von 50 neuen lokalen Geschäften in ganz Europa in Spanien, Frankreich (ein Flagship-Store wurde im vergangenen März in Paris eröffnet), Belgien, Italien, Deutschland und Großbritannien an. Acht Flagship-Stores und 42 "Erlebnisläden".

Eine kommerzielle Präsenz, die Hunderte von zusätzlichen Europäern beschäftigen wird, so Huawei, und die von der Attraktivität der Städte, in denen sich das Unternehmen niederlassen wird, profitieren soll.

Was Huawei wirklich will, ist, seine Kunden zu beruhigen. Versichern, dass ihre Produkte zuverlässig und sicher sind und dass Privatsphäre respektiert wird. Kurz gesagt, Huawei will den Spionage-Vorwürfen ein Ende setzen, mit denen das Unternehmen immer wieder in Verbindung gebracht wird und für das es im Moment keine greifbaren und gerichtlich festgestellten Beweise gibt.

"Wir würden Huawei lieber stilllegen, als etwas zu tun, was den Interessen unserer Kunden schaden könnte", verspricht Huawei, bevor man die europäischen Gremien und Regulierungsbehörden Dritter auflistet, die Huaweis weiße Weste belegen sollen.

Leere Hände, aber ein Herz voller Hoffnung

Es ist immer noch gewagt, einen Stand auf der IFA einzurichten, wenn alle Konkurrenten wie Samsung die Berliner Messe verlassen haben. Und noch gewagter ist es, Geld für eine Einrichtung auszugeben, die für die Öffentlichkeit geschlossen ist und in der es keine neuen Produkte zu präsentieren gibt.

Es ist ein Staatsstreich von Huawei, aber auch skurril. Denn hinter dieser lobenswerten Absichtserklärung, die man doch aufrichtig glauben möchte, kam der Hersteller immer noch mit leeren Händen. Keine neue Ankündigung. Kein Smartphone, während die Hardware-Abteilung von Huawei angesichts des bestehenden Embargos ungewiss bleibt. Keine Informationen über das bevorstehende Mate 40. Auch keine größeren neuen Apps in der AppGallery.

Huawei bewahrt seine Asse für seine Entwicklerkonferenz, die HDC (Huawei Developper Conference), auf. Das Unternehmen wird auf der am 10. September stattfindenden Konferenz neue Produkte vorstellen. Es könnte also eine völlig bewusste Entscheidung von Huawei sein, auf dieser traurigen IFA 2020 Präsenz zu zeigen und unser Gedächtnis aufzufrischen: Es gab eine rosige Zeit vor dieser Pandemie und vor einem US-Bann.

Auch ohne etwas Neues zu sagen, ist es Huawei gelungen, die Menschen zum Reden zu bringen. Dieser Artikel ist der Beweis. Es bleibt nur noch abzuwarten, wie das Unternehmen seine klar formulierten Ambitionen konkretisieren wird, um endlich in diese berühmte "neue Normalität" einzutreten – Eine Welt nach Google.