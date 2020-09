Da ist das Ding: Erstes Smartphone mit Kamera unter dem Display vorgestellt

Das ZTE Axon 20 5G, das wir in Europa wahrscheinlich nicht sehen werden, ist in China ab 2198 Yuan, umgerechnet fast 240 Euro, für Vorbesteller erhältlich. Dies würde bedeuten, dass es sich um ein weiteres Smartphone der mittleren Preisklasse handelt, trotz seines "Killer-Features", einer 32MP-Kamera, die vorne im Display sitzt und mit bloßem Auge nicht gesehen werden kann.

Das Datenblatt des ZTE Axon 20 5G ist zu diesem Preispunkt allerdings recht interessant. Ihr erhaltet ein 6,92-Zoll-OLED-Display in Full HD+-Auflösung (Verhältnis 20,5:9), einen 4.220 mAh-Akku mit 30W-Schnellladefähigkeit. Das Smartphone verfügt außerdem über einen flotten Snapdragon-Chipsatz 765G, gekoppelt mit 6 oder 8 GB RAM und erweiterbarem Speicher von 128 bis 256 GB.

Was die Kameras betrifft, so verfügt die ZTE Axon 20 5G über ein Vierfach-Modul mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor, einem 2-Megapixel-Tiefensensor (bokeh) und einem 2-Megapixel-Makro-Objektiv. Aber es ist in der Tat die Selfie-Kamera, die der eigentliche Star ist.

Ist der Schlüssel zum Erfolg, zuerst zu vermarkten?

Laut ZTE basiert diese 32-Megapixel-Under-Display-Kamera auf der Verwendung von "hochtransparentem Material" und Software-Algorithmen, die optimiert wurden, um die potenziellen Auswirkungen auf die Bildqualität zu kompensieren. Es ist unmöglich zu sagen, ob dieses Versprechen angesichts solch lakonischer Erklärungen eingehalten wird, insbesondere ohne das Smartphone ausprobiert zu haben.

Sicher ist, dass eine Materialschicht, die über dem Fotosensor liegt, unabhängig davon, wie transparent sie ist, einen Einfluss auf die Bildqualität haben wird. Es liegt dann an den Verbrauchern, den besten Kompromiss zwischen Fotoqualität und Bildschirmqualität zu wählen.

Aber ZTE schien wirklich hart gearbeitet zu haben, um mit ihrem Axon 20 5G-Handy wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Der Hersteller sagte in seiner Pressemitteilung zur Markteinführung, dass das Smartphone "den Beginn der neuen Produktstrategie von ZTE markiert".

Der 32MP-Frontsensor ist auf dem ZTE Axon 20 5G unsichtbar. / © ZTE

Laut dem Präsidenten von ZTE Mobile Ni Fei "werden Smartphones unser Hauptbereich der Produktinnovation sein". Trotz dieser Zusicherung bleibt die Frage nach der Reife dieser Technologie noch offen.

Die Tatsache, dass selbst Xiaomi, die sich seit 2019 mit einer Kamera "unter dem Display" beschäftigen, bis 2021 warten wird, um diese Technologie in Massenproduktion herzustellen und auf dem Xiaomi Mi 10 Ultra zu vermarkten. Es ist sicher, dass ZTE den Vorteil verstanden hat, als Erster auf dem Markt zu sein, wenn es darum geht, ein neues Produkt oder eine neue Funktion zu verkaufen.

Im Marketingjargon spricht man von TTM oder "Time To Market", was die Zeit ist, die ein Hersteller zwischen dem Design und der Vermarktung eines Produkts benötigt. Im Allgemeinen gilt: Je länger die TTM-Periode, desto geringer die Chancen auf kommerziellen Erfolg.

Hoffen wir nur, dass ZTE in diesem Innovationswettlauf nicht einen Fehlstart hingelegt hat.