Schau mal, Apple: Diese neue Super-Smartwatch erkennt sogar kalten Schweiß

Das Flaggschiff der neuen Produktreihe von Fitbit ist die Fitbit Sense, die laut Hersteller die erste Uhr ist, an die ein elektrodermaler Aktivitätssensor (EDA) angeschlossen ist. Die Idee ist es, mit den Marktführern Apple Watch und Galaxy Watch zu konkurrieren.

Fitbit Sense: Bewältigt Stress, indem sie kalten Schweiß erkennt

Konkret bedeutet dies, dass Ihr Eure Handfläche auf die Vorderseite des Geräts legen müsst, um winzige elektrische Schwankungen des Schweißpegels der Haut zu erkennen. Die Messung der Reaktionen auf die EDA kann helfen, die Reaktion des Körpers auf Stressoren zu verstehen und anschließend Stress gezielt zu bewältigen.

Nach diesen Messungen bietet die Fitbit Sense geführte Achtsamkeitssitzungen in der Fitbit-App an, um zu sehen, wie der Körper während der Meditation oder Entspannung reagiert. Am Ende der Sitzung erscheint ein AED-Antwort-Diagramm auf dem Gerät und in der mobilen App, um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu bewerten.

Aber es gibt auch die wesentlichen Merkmale, die jetzt Standard bei Smartwatches sind, wie die Herzfrequenzüberwachung, eine neue EKG2-Anwendung und einen Hauttemperatursensor am Handgelenk. Ich konnte eine der am Fitbit-Stand ausgestellten Uhren anziehen, aber leider war es nicht möglich, diese Features zu testen. Die Modelle liefen nur in einer Demo-Schleife und waren daher nicht verwendbar.

Die Fitbit Sense bietet eine erweiterte Belastungsüberwachung. / © Fitbit

Fitbit verspricht mehr als sechs Tage Akkulaufzeit und eine kostenlose sechsmonatige Probezeit von Fitbit Premium (€9,99/Monat), um alle Daten aufzuzeichnen und zusätzliche Informationen über Trends der Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten, wie z.B. Herzfrequenzvariabilität (HRV), Atemfrequenz und SpO2.

Fitbit sagt, man habe ein neues Stressmanagement-Tool entwickelt. Es berechnet auf der Grundlage von Herzfrequenz, Schlaf und Aktivität, wie der Körper auf Stress reagiert. Der Zustand wird von eins bis zehn benotet und wiederum mit Empfehlungen für ein besseres Stressmanagement, wie Atemübungen und anderen Achtsamkeitsübungen, verbunden.

Das Gehäuse der Fitbit Sense besteht aus einer Mischung aus Glas und Metall, und die Uhr ist wasserdicht bis 50 Meter. Der Kern des Biosensors wurde so konfiguriert, dass er die größte Anzahl von Sensoren aller Fitbit-Geräte aufnehmen kann und gleichzeitig ein attraktives Design und eine lange Akkulaufzeit aufweist.



Das AMOLED-Display verfügt über einen integrierten Umgebungslichtsensor, um die Intensität des Bildschirms, der durch Gorilla-Glas 3 geschützt ist, automatisch zu variieren.

Fitbit Versa 3 und Fitbit Inspire 2: Fokus auf digitale Wellness

Ein paar Worte zu den beiden anderen Produkten. Zunächst die Fitbit Versa 3. Fitbits Flaggschiff-Uhr profitiert von einem ziemlich inkrementellen Hardware- und Software-Upgrade. Sie verfügt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, mit denen Ihr anrufen und einen Anruf entgegennehmen könnt, ohne das verbundene Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Sie ist jetzt mit Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel und bietet GPS. Das Design wurde aus Gründen der Konsistenz mit dem Modell Sense leicht geändert, beide Uhren sind mit demselben Ladegerät kompatibel.

Fitbits Flaggschiff, die Smartwatch Versa 3, wird endlich mit GPS ausgeliefert. / © Fitbit

Die Inspire 2 ist ein klassischer Aktivitäts-Tracker. Sein Design wurde überarbeitet und seine Akkulaufzeit auf etwa zehn Tage erhöht. Die wichtigsten Ergänzungen sind Software mit einer Oberfläche, die intuitiver sein soll.

Die Sense wird zu einem Preis von 329,95 Euro angeboten. Ein Preis, der deutlich unter dem der Galaxy Watch 3 liegt. Die Fitbit Versa 3 wird für 229,95 Euro verkauft. Es werden viele Varianten mit einer Vielzahl verschiedener Armbänder erhältlich sein, die jeweils zwischen 20 und 30 Euro kosten, während das Armband Fitbit Inspire 2 für 99,95 Euro verkauft wird.