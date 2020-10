Geniales iOS-Widget zeigt Euch Klopapierbestand in der Nähe an

Obwohl es laut Herstellern von Toilettenpapier keinen Grund zur Sorge gibt, hamstern die Deutschen seit Beginn der Corona-Pandemie am liebsten Nudeln und Klopapier. Mit einem Widget fürs iPhone könnten wir uns im Falle eines zweiten Lockdowns das Abklappern sämtlicher Läden sparen – zumindest wenn es um den Drogeriemarkt dm geht.

Auf GitHub Gist hat der Kölner Software-Entwickler Marco Dengel Code veröffentlicht, der sich mit wenigen Handgriffen in ein ansehnliches und nützliches Widget für den Home Screen verwandeln lässt. Das Widget zeigt die Menge an verfügbarem Toilettenpapier in einem dm-Markt Eurer Wahl an. Ich habe mir gleich drei nahegelegene dm-Stores auf den Home Screen geholt und zeige Euch hier Schritt für Schritt, wie Ihr Euch die Widgets aufs iPhone holt.

The most important iOS widget you'll need in the upcoming months: it shows the amount of toilet paper available in your next dm drugstore. The store id can be configured as a parameter. Made with @scriptableapp #COVID19



