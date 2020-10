iPhone 12: Apple versteckt geheimes Feature

Eine der Neuheiten des iPhone 12 ist MagSafe. Eine kreisförmige Anordnung von Magneten sorgt dafür, dass ein kleiner Ladepuck optimal ausgerichtet ist und somit die Verluste der Qi-Technik so gering wie möglich sind.

In den Tiefen der notwendigen Dokumente der Federal Communications Commission (FCC), die unter anderem Tests der Smartphones und technische Spezifikationen beinhalten, ist nun ein bislang unbekanntes Detail der auf der Smartphone-Rückseite angebrachten Technik aufgetaucht. Wie Jeremy Horwitz von VentureBeat bei Twitter mitteilte, ist dort nicht nur die Rede von einem Empfang der induktiven Ladung.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”