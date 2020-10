PlayStation 4 und 5: Sony präsentiert neue App für iOS und Android

PlayStation-App: Neue Sprach-Chats und Download-Steuerung der PS4 und PS5

Passend zum Nachrichten-Feature führt Sony aber auch einen Sprach-Chat und Party-Gruppen in der neuen App ein. Diese Chats sollen es ermöglichen, sich mit bis zu 15 Freunden über das Smartphone zu unterhalten.

Um auch aus der Ferne Downloads auf die PS4 oder PS5 steuern zu können, hat Sony den PlayStation Store und Remote-Downloads direkt in die App integriert. Damit kann man bequem vom Smartphone aus beispielsweise in neuen Spielen stöbern und diese unterwegs schon mal auf die heimische Konsole laden lassen.

Zu den Neuheiten der neuen PS-App gehört unter anderem der Zugriff auf den Store und die Nachrichten / © Sony

Sobald die PS5 verfügbar ist, geht diese Funktion sogar noch einen Schritt weiter. Dann können Spiele auf der neuen Konsole vom Smartphone per Fernzugriff gestartet werden. Auch der Speicher kann verwaltet werden. Das ist etwa dann hilfreich, wenn der Platz für den Download eines Spiels knapp werden könnte.

Last but not least hat Sony einen „Explore“-Reiter integriert, in dem Sony aktuelle News von Spieleentwicklern oder Inhalte des PlayStation-Blogs anbieten will. Damit sollen Spieler immer auf dem aktuellen Stand bleiben.

Die neue PlayStation-App kann ab sofort im App Store oder bei Google Play geladen werden. Voraussetzung zur Nutzung ist ein Konto im PlayStation Network.

Das könnte Euch auf NextPit außerdem interessieren: