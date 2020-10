iPhone 12: Top-Feature kämpft in Deutschland mit Problemen

Seit dem vergangenen Freitag sind die ersten Modelle von Apples iPhone 12 in den Händen der neuen Besitzer. Doch beim Umgang mit dem groß umworbenen 5G-Feature zeigt sich nun Ernüchterung in Deutschland.

Insbesondere die Kompatibilität des iPhone 12 mit dem 5G-Netz der Deutschen Telekom sorgte in den vergangenen Stunden für Aufsehen. So gibt es beispielsweise im Forum der Telekom einen langen Thread, in dem sich Nutzer über das fehlende Vorhandensein von 5G auf ihrem neuem iPhone wundern, obwohl sie offenbar alle Voraussetzungen erfüllen.

Dazu gehört unter anderem der aktivierte 5G-Modus im Smartphone, ein passender Vertrag, der die Nutzung des neuen Netzes erlaubt, die Deaktivierung etwaiger Dual-SIM-Funktionen und natürlich der Aufenthalt an einem Standort, an dem 5G überhaupt angeboten wird. Damit sollte man als potenzieller Nutzer des schnellen Mobilfunknetzes alle wichtigen Kriterien erfüllen.

Wie jedoch in den vergangenen Stunden bekannt wurde, gibt es noch andere Hürden, die die Hardware – und dies betrifft nicht nur das iPhone 12, sondern auch diverse Android-Smartphones – erfüllen muss, um 5G nutzen zu können. Wie mobiFlip berichtet, sorgt eine fehlende Unterstützung einiger sogenannter Ankerbänder für Probleme.

iPhone 12: Ankerproblem mit 5G und LTE

Viele aktuelle 5G-Netze laufen im Non-Standalone-Betrieb. Dies bedeutet, dass eine LTE-Zelle als Anker für 5G genutzt wird, um neben der Datenübertragung beispielsweise auch die Anmeldung eines Anwenders zu übernehmen. Es genügt also nicht, dass ein Gerät die notwendigen 5G-Frequenzen unterstützt, es muss auch eine Bündelung mit den LTE-Ankerbändern möglich sein.

Wie mobiFlip von der Telekom erfahren hat, können die iPhone-12-Modelle keine eng beieinanderliegenden Frequenzbereiche bündeln. Eine derartige Konfiguration wird jedoch an einigen Standorten genutzt, wodurch die 5G-Nutzung nicht möglich ist und man daher LTE verwenden muss. Die Seite vermutet weiter, dass es sich hierbei um eine Einschränkung der Hardware handelt, ein Software-Update würde hier also nicht helfen. Ein ähnliches Problem soll auch bei der Nutzung des 5G-Netzes von Vodafone vorliegen.

Die neuen iPhones unterstützen allesamt 5G. / © Apple

Die Telekom sagte gegenüber der Seite jedoch, dass von einer derartigen Konfiguration nur ein „sehr kleiner einstelliger prozentualer Anteil“ der 5G-Standorte von diesem Problem betroffen seien. Leider sollen diese Standorte jedoch insbesondere in Städten und Ballungsgebieten vorhanden sein, sodass viele Nutzer betroffen sind.

iPhone 12: Auch ohne 5G immer noch schnell

Da sich viele neue Nutzer das iPhone 12 vermutlich aufgrund von 5G gekauft haben oder kaufen werden, ist es verständlich, wenn man sich über die fehlende Verbindung zu dem schnellen Netz aufregt. Die Tests von mobiFlip zeigten jedoch, dass die Geschwindigkeit im LTE-Netz „oftmals identisch“ ist.

Wie oben erwähnt betrifft das Problem nicht nur das iPhone 12. So soll auch die gesamte Galaxy-S20-Reihe von Samsung oder das OnePlus 8 und 8 Pro betroffen sein. Eine bessere Kompatibilität mit den deutschen 5G-Konfigurationen sollen jedoch beispielsweise das Oppo Find X2 Pro, Huawei P40 Pro oder OnePlus 8T aufweisen.

