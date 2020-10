Apple AirPods: Neue Designs für die kabellosen In-Ear-Kopfhörer

Für die kommenden Monate hat Apple angeblich eine Reihe neuer Audio-Produkte in der Pipeline. Mit dabei: Neue Modelle der bekannten AirPods. Des Weiteren sei auch eine neue HomePod-Variante denkbar.

Obwohl Apples AirPods bei der Vorstellung von vielen Seiten aufgrund des Designs ausgelacht wurden, erfreuen sich die kleinen Kopfhörer weiterhin großer Beliebtheit. Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman nun berichtet, plant der iPhone-Hersteller nun neue Versionen der AirPods und AirPods Pro.

Die dritte Generation der klassischen AirPods soll dabei diverse Merkmale der aktuellen AirPods Pro übernehmen. Dazu gehören laut Gurman etwa ein kürzerer Stiel und die austauschbaren Silikontips, welche für einen besseren Halt sorgen können und gleichzeitig störende Geräusche passiv reduzieren. Die aktive Rauschunterdrückung (ANC) sollen jedoch weiterhin nur in den Pro-Modellen zu finden sein.

Des Weiteren arbeitet Apple angeblich daran, die Akkulaufzeit zu verbessern. In internen Unterhaltungen soll die Rede von einer Vorstellung in der ersten Jahreshälfte 2021 gewesen sein.

AirPods Pro: Neues Design ohne Stiel

Für die AirPods Pro soll Apple angeblich ein ambitionierteres Design-Update planen. So will man versuchen, den Stiel der Pro-Version vollständig verschwinden zu lassen. Dies bedeutet, dass die Technik für das Noise Canceling, Antennen und Mikrofone in das kleine Gehäuse wandern muss.

Die nächste Generation der AirPods Pro könnte den Galaxy Buds Live ähneln. / © NextPit

Das Design könnte damit an Samsungs Galaxy Buds Live erinnern. Diese Designänderung wird von Bloombergs Quellen jedoch als Herausforderung beschrieben, sodass das finale Produkt anders aussehen könnte.

Die neuen AirPods Pro sollen ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen. Die derzeit erhältliche Variante wurde vor rund einem Jahr am 28. Oktober 2019 vorgestellt.

Sowohl die dritte Generation der AirPods als auch die zweite Generation der AirPods Pro sollen neue Chips erhalten, die unter anderem für die Verbindung zum Smartphone oder Tablet verantwortlich sind. Welche Änderungen Apple hier plant, sagte Gurman nicht.

AirPods Studio: Verzögerungen bei Over-Ear-Kopfhörern

Der Bloomberg-Reporter nannte auch weitere Details zu den seit langer Zeit erwarteten AirPods Studio. Die Over-Ear-Modelle sollten eigentlich vor einigen Wochen in die Produktion gehen, aufgrund von Änderungen am Bügel soll sich der Zeitplan jedoch erneut verschoben haben; in einigen Tests soll dieser zu eng gewesen sein.

Des Weiteren sollen die ursprünglich großen Touch Pads an den Seiten der Kopfhörer nun verkleinert worden sein. Das laut früheren Berichten austauschbare Polster am Bügel werde nun sehr wahrscheinlich ebenfalls fehlen. Es gebe jedoch noch Hoffnung, dass die Ohrpolster weiterhin gewechselt werden können. Einen neuen Termin für eine Vorstellung der AirPods Studio nennt Gurman nicht.

Neuer Smart-Speaker: Platz zwischen HomePod mini und HomePod

Zu guter Letzt soll Apple laut Bloomberg intern auch eine neue Variante diskutieren. Das neue Modell könnte sich dann preislich zwischen dem neuen HomePod mini und dem bereits bekannten HomePod einfinden. Es ist bislang aber noch unbekannt, ob diese Variante wirklich zur Realität wird oder ob Apple den Preis des regulären HomePod erneut reduziert.

