Auf Systemebene ist Android 16 Beta 3 der endgültigen Version am nächsten, was Entwicklern mehr Stabilität garantiert. Obwohl das Update in erster Linie zum Testen der App-Kompatibilität gedacht ist, führt es auch einige nützliche Funktionen für Endnutzer/innen ein, von denen Google einige bereits in einer Vorschau vorgestellt hat.

Google wird im Jahr 2025 zwei stabile Updates für Android 16 veröffentlichen. / © Google

Batteriezustandsfunktion kommt auf das Pixel

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue Pixel-Akkufunktion, mit der die Nutzer/innen den aktuellen Zustand ihres Akkus und die geschätzte verbleibende Kapazität (in Prozent) überprüfen können. Ähnlich wie beim iPhone gibt dieses Tool Aufschluss über die Langlebigkeit und den allgemeinen Zustand des Akkus.

Im Menü für die Akkueinstellungen werden außerdem Statuskennzeichnungen wie "Normal" oder "Kalibrierung erforderlich" sowie Benachrichtigungen über mögliche Probleme angezeigt. Darüber hinaus hat Google im gleichen Menü Artikel zum Akkuzustand eingefügt, die Tipps zur Wartung des Akkus und zu den besten Ladeverfahren enthalten.

Ab sofort wird die Funktion für den Akkustatus von der Pixel-9-Serie und dem Pixel 8 Pro unterstützt. Auf dem Pixel 7 Pro ist sie jedoch nicht verfügbar, wie erste Tests gezeigt haben.

Auracast auf dem Pixel 9 erweitert die Unterstützung von Hörgeräten

Die neueste Beta-Version erweitert außerdem die Auracast-Funktionalität auf dem Pixel 9 (Test) und dem Pixel 9 Pro (Test) um die Unterstützung von Bluetooth LE Audio-fähigen Hörgeräten. Mit diesem Update können kompatible Hörgeräte jetzt in öffentlichen Räumen wie Flughäfen, Theatern und Konzerten auf Auracast-Audiostreams zugreifen.

Andere Änderungen in Android 16 Beta 3

Eine neue Verbesserung der Barrierefreiheit wurde eingeführt, um Nutzer mit Sehschwäche zu unterstützen. Die Funktion "Outline Text" verbessert die Lesbarkeit, indem sie einen kontrastreichen Umriss um den Text herum anlegt, so dass er sich leichter vom Hintergrund abhebt.

Die neue Funktion für barrierefreien Text in Android 16 fügt Umrisse um den Text hinzu. / © Google

Obwohl die Beta 3 in erster Linie für Entwickler/innen gedacht ist, enthält sie auch eine Vorschau auf das neue Feature Local Protection Network (LPN), das in einem zukünftigen Update vollständig eingeführt wird. Auf Systemebene können Nutzer/innen mit LPN besser verwalten, welche Apps auf Geräte in ihrem lokalen Netzwerk zugreifen können.

Das Update behebt außerdem mehrere bekannte Probleme, die in früheren Betaversionen gemeldet wurden, wie z. B. übermäßige Überhitzung, Probleme mit dem Akkuverbrauch und zufällige Neustarts bei bestimmten Pixel-Modellen.

Da Android 16 Beta 3 dem Zeitplan von Google entspricht, wird Beta 4 im April erwartet, gefolgt von der endgültigen Version im Mai oder Juni 2024. Android 16 Beta ist derzeit für das Google Pixel 6 und spätere Modelle verfügbar, darunter das Pixel Tablet und das Pixel Fold.