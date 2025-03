Top 5: Das sind die besten iOS- und Android-Apps der Woche

Wir veröffentlichen jede Woche drei Arten von App-Artikeln. Zweimal pro Woche empfehlen wir unsere kostenlosen Apps der Woche. Dabei handelt es sich um kostenpflichtige Apps und Spiele, die derzeit kostenlos erhältlich sind. Bei den Top 5 Apps der Woche schauen wir nicht nur auf kostenlose Apps. Vielmehr konzentrieren wir uns darauf, ob es sich lohnt, diese Apps in Eurer Sammlung zu haben oder nicht.

Mit anderen Worten: Wir installieren und nutzen diese Apps tatsächlich, bevor wir sie empfehlen. Andernfalls wäre es nichts weiter als eine Übung in Sinnlosigkeit. Ohne viel Aufhebens wollen wir uns die besten Apps dieser Woche ansehen!

Songs of Conquest Mobile (Android & iOS)

Vermisst Ihr die Hits aus den 1990er Jahren wie Heroes of Might & Magic? Keine Sorge, mit Songs of Conquest Mobile erlebt Ihr auf dem Handy eine Renaissance solcher Klassiker. Einst ein PC-Spiel, bringt dieser Titel nun strategisches Magie-Gameplay auf Euer Smartphone. Ihr schlüpft in die Rolle von mächtigen Magiern, die als Wielders bekannt sind und Armeen durch verschiedene Landschaften führen, um Gebiete zu erobern, Ressourcen zu sammeln und Artefakte zu finden.

Natürlich war ich etwas skeptisch, ob eine Handyversion eines PC-Spiels all die Tiefe und Feinheiten bieten kann, aber diese Portierung hat mich nicht enttäuscht. Sie hat es geschafft, die Tiefe und Komplexität ihres PC-Pendants beizubehalten und bietet sowohl Einzelspieler-Kampagnen als auch Mehrspieler-Modi. Mir gefällt, dass die taktischen Kämpfe, das Ressourcenmanagement und die reichhaltig gestalteten Karten erhalten geblieben sind, obwohl sie für mobile Geräte optimiert wurden.

Der Pixel-Art-Stil der Grafik ist angenehm und vertraut, eine Hommage an die Vorgänger, die gleichzeitig moderne Designelemente enthält. Es ist schön zu sehen, dass die mobile Version den gleichen Stil beibehält, damit die detaillierten Umgebungen und Charaktere auch auf kleineren Bildschirmen ansprechend aussehen. Was die Leistung angeht, haben Smartphones der Mittelklasse bis hin zu Flaggschiffen keine Probleme, das Spiel mit einer hohen Bildrate und einer intuitiven Touch-Steuerung zu spielen.

Preis: 11,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Mir gefallen auch die musikalischen Zwischenspiele zwischen den Missionen, die eine weitere unausgesprochene, aber fesselnde Ebene in der Erzählung darstellen. Es bietet eine tolle Balance zwischen klassischer Spielmechanik und neuen Inhalten. Insgesamt ist es schwer, diesen klassischen rundenbasierten Strategietitel abzulehnen, der Tiefe, Wiederspielbarkeit und Nostalgie bietet.

Ladet Songs of Conquest Mobile aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

E.T.E. Chronicle (Android & iOS)

3D-Action-Rollenspiele (RPG) gibt es wie Sand am Meer, aber E.T.E. Chroniclehat etwas, das mir aufgefallen ist. Dieses Spiel wirft mich in eine futuristische Welt, in der ich Trupps von mechanisierten Heldinnen, den sogenannten "E.T.E"-Einheiten, befehligen kann. Die dynamischen Echtzeitkämpfe auf drei Schlachtfeldern (zu Lande, zu Wasser und in der Luft) haben mir großen Spaß gemacht, da ich gezwungen bin, schnell zu denken.

Ich kann Trupps von bis zu vier Mech-Mädchen steuern, von denen jedes mit einzigartigen Fähigkeiten und Waffen ausgestattet ist. Es erfordert sorgfältiges taktisches Manövrieren, wobei die freie Bewegung in den weitläufigen Umgebungen zu strategischen Hit-and-Run-Taktiken ermutigt. Die Steuerung funktioniert am besten mit einem physischen Controller, aber auch auf einem Touchscreen ist sie einfach und reaktionsschnell genug.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 14,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Meine Augen lieben eindeutig die hochwertigen 3D-Grafiken, die dafür sorgen, dass alles im Spiel zum Leben erweckt wird. Die kühnen, detaillierten und lebendigen Charakterdesigns werden von flüssigen Animationen begleitet, die das gesamte visuelle Erlebnis verbessern. Bisher würde ich empfehlen, mindestens ein Mittelklasse-Smartphone zu haben, um das Spiel ohne Stottern zu genießen.

Meine Ohren haben auch die Sprachausgabe genossen, bei der alle Charaktere zum Leben erweckt werden. Kurz gesagt: E.T.E. Chronicle bietet ein actionreiches Spiel mit strategischen Elementen, das eine neue Erfahrung im mobilen RPG-Genre darstellt. Es dauert zwar eine Weile, sich an das Kampfsystem zu gewöhnen, aber die Lernkurve ist nicht allzu steil.

Ladet E.T.E. Chronicle aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Spendee - Budget App & Tracker (Android & iOS)

Die Zeiten sind hart, findet Ihr nicht auch? Der Bitcoin ist so unbeständig, der Aktienmarkt stürzt ab und Zölle werden links, rechts und in der Mitte eingeführt, dass es umso wichtiger ist, mit seinen Ausgaben vorsichtig umzugehen. Ich habe beschlossen, dass ich einen Überblick über meine Ausgaben haben sollte, und bin bei Spendee gelandet.

Das ist eine Anwendung für persönliche Finanzen, die speziell dafür entwickelt wurde, Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse auf einfache Weise zu erfassen. Ich kann Ausgaben manuell eingeben oder meine Bankkonten für eine automatische Synchronisierung verbinden, so dass ich mit einem Fingertipp einen umfassenden Überblick über meine aktuellen finanziellen Aktivitäten habe.

Mir gefällt auch, dass die App die Erstellung von Budgets für bestimmte Kategorien ermöglicht, was mir sicherlich dabei helfen wird, für den lang ersehnten Urlaub zu sparen. Ich kann auch Benachrichtigungen erhalten, wenn sich mein Ausgabenverhalten vordefinierten Grenzen nähert, um eine bessere Kontrolle zu haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Bekommt mit Spendee die Kontrolle über Euer Budget. / © nextpit

Insgesamt fand ich Spendee eine robuste Budget-App, die intuitives Design mit praktischen Funktionen kombiniert. Sie eignet sich für Personen, die ihr Finanzmanagement verbessern wollen. Ich kann mit der kostenlosen Version leben, da ich nur eine sehr einfache App zur Nachverfolgung von Ausgaben benötige, aber es versteht sich von selbst, dass ein Upgrade auf die Premium-Version fortschrittlichere Tools wie Bankensynchronisation und gemeinsame Geldbörsen freischaltet, um einen umfassenderen Finanzüberblick zu erhalten.

Ladet Spendee - Budget App & Tracker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Be nice (Android)

Be nice ist eine App nur für Android, die speziell entwickelt wurde, um das Nutzererlebnis zu verbessern, denn sie ermöglicht das Starten von Apps im Split-Screen-Modus. In diesem Moment wünsche ich mir, dass ich ein Samsung Galaxy Z Fold 6 hätte, denn dann wäre die zusätzliche Anzeigefläche wirklich nützlich. Insgesamt funktioniert Be nice am besten mit Tablets und Foldables, aber auch normale Smartphone-Nutzer können davon profitieren.

Mit dieser App kann ich einen geteilten Bildschirm starten und so jede Anwendung im geteilten Bildschirm im Handumdrehen nutzen. Mit anderen Worten: Jeder, der Multitasking mag, wird sie lieben, denn sie hilft mir, meine bevorzugte Bildschirmausrichtung beizubehalten, während ich mit den verschiedenen Apps arbeite.

Auch die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, ohne dass man eine steile Lernkurve durchlaufen muss. Sie ist für alle zugänglich, die ihre Multitasking-Prozesse rationalisieren wollen. Ich persönlich finde die Art und Weise, wie die Unannehmlichkeiten der automatischen Bildschirmdrehung gelöst werden, indem Apps nebeneinander ausgeführt werden können, einen großen Gewinn für mich.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Seid produktiver auf Eurem Smartphone, denn Ihr könnt mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten. / © nextpit

Das Beste an dieser App ist, dass sie nur 1,77 MB groß ist, was sie zu einer leichtgewichtigen App macht, die nicht viel Speicherplatz verbraucht. Beachte aber, dass nicht alle Apps den Split-Screen-Modus unterstützen, was zu Funktionsproblemen führen kann.

Ladet Be nice aus dem Google Play Store herunter.

Mightyday (Android & iOS)

Das Leben kann hart sein, besonders wenn es darum geht, erwachsen zu werden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Erstellung eines Zeitplans zu beginnen, und da kommt Mightyday als Produktivitäts-App gerade recht. Mightyday wurde speziell dafür entwickelt, das Aufgabenmanagement und die Zeitplanung zu verbessern, indem es den Nutzern ermöglicht, komplexe Ziele in überschaubare Teilaufgaben zu unterteilen.

Mit dieser gut durchdachten Aufgabenmanagement-App bekommt Ihr Euer Leben in den Griff. / © nextpit

Mir gefällt, dass Mightyday mehrstufige Unteraufgaben anbietet, denn Ihr wisst ja, dass man das im Alltag manchmal braucht. Schließlich beginnt die Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt, und die Unterteilung großer Aufgaben in mehrere Ebenen von Unteraufgaben erleichtert die detaillierte Planung und Ausführung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 € - 29,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Es ist auch hilfreich, dass die App rechtzeitig Benachrichtigungen für jede Aufgabe liefert. Das hilft mir, anstehende Termine und Verpflichtungen im Auge zu behalten, während die umfassende Kalenderansicht mir hilft, meine Zeitpläne zu visualisieren und entsprechend zu planen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, da sie sich auf Einfachheit und Funktionalität konzentriert. Es ist ganz einfach, Aufgaben zu erstellen, Teilaufgaben zuzuweisen und Erinnerungen zu setzen.

Leider hat die kostenlose Version nur sehr eingeschränkte Funktionen, während für ausgewählte erweiterte Funktionen wie bestimmte Anpassungsoptionen ein Premium-Abonnement erforderlich ist. Außerdem ist die Lernkurve etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn es darum geht, das mehrstufige Unteraufgabensystem effektiv zu nutzen.