Apple-Keynote: So verfolgt Ihr heute Abend das „One more thing"-Event

Wie schon im Juni für die WWDC und zuletzt im September und Oktober wird auch das Mac-Event unter dem Titel „One more thing“ wieder einmal als reine Online-Keynote zu sehen sein. Dazu bietet das Unternehmen wie von den vergangenen Events gewohnt eine Reihe verschiedener Seiten und Apps an, auf denen der Stream zu finden sein wird.

Für die meisten Nutzer dürfte YouTube die einfachste Möglichkeit sein, um die Keynote zu verfolgen. Apple hat das Event bereits auf der Seite des Videoportals eingepflegt. Ihr könnt Euch hier auf Wunsch eine Erinnerung setzen, die Alarm schlägt, sobald der Stream startet.

Stream auf Apples Seite und für VLC

Diejenigen, die einen direkten Stream von Apples Seite bevorzugen, finden das Event bereits auf https://www.apple.com/de/apple-events/. Voraussetzung ist ein aktueller Browser, der die notwendige Streaming-Technik unterstützt. Auch hier könnt Ihr wieder einen Termin herunterladen, der Euch auf Wunsch über den Start des Events erinnert.

Kurz vor dem Event dürfte auch erneut ein direkter Link, beispielsweise für den VLC-Player, seinen Weg ins Internet finden. Dies ermöglicht das Ansehen des Streams mit einer eigenen Mediaplayer-App, die derartige URLs verarbeiten kann.