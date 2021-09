Apple kündigt Keynote an: An diesem Datum stellt Apple das iPhone 13 vor

Nachdem es viele Gerüchte rund um die Vorstellung des neuen iPhones gab, hat Apple endlich eine Keynote angekündigt. Unter dem Motto "California Streaming" wird es am 14. September 2021 um 19 Uhr einen Live-Stream geben. Zwar ist noch nicht offiziell klar, welche Neuigkeiten Apple aus dem Apple Park der Weltöffentlichkeit präsentieren wird, die Anzeichen für ein neues iPhone sind aber durchaus da.

Denn schließlich stellt Apple seinen neuen Smartphones traditionell im September vor. Die Präsentation des iPhone 12 im letzten Oktober stellte lediglich eine Ausnahme dar, die durch die Probleme der Corona-Pandemie begründet war. Wartet Ihr gespannt auf das iPhone 13, solltet Ihr Euch den 14. September also in den Kalender schreiben. Digital geht das über folgenden Link, den Apple in seiner Mail inkludiert hat.

Was könnte Apple noch vorstellen?

Neben dem iPhone 13 könnte der Name "California Streaming" auf eine weitere Neuvorstellung hinweisen. Denn schließlich ließ Tim Cook bereits durchblicken, dass man noch eine weitere Produktkategorie einführen werde. In Verbindung mit "Streaming" könnten diese beiden Informationen darauf hindeuten, dass es endlich eine AR- oder VR-Brille von Apple zu sehen gibt.

Womöglich wird Apple mit dem iPhone 13 eine VR-Brille vorstellen. / © HP

Denn theoretisch könnte eine Videobrille von Apple von der Rechenpower des neuen iPhone 13 Gebrauch machen. Das würde zum einen das Gewicht einer solchen Brille verringern und andererseits auch zuträglich für eine lange Akkulaufzeit sein. Was meint Ihr was Apple am 14. September vorstellen wird? Ist "California Streaming" nur ein Hinweis auf eine Erweiterung des Videostreamingdienstes Apple TV+? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren!