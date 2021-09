Offiziell bestätigt: Xiaomi Mi 11T Pro bietet ultraschnelles Laden

Xiaomi hat den Namen des Modells bestätigt, das auf der Veranstaltung am 15. September angekündigt werden soll. Wie erwartet, wird es sich dabei um das Mi 11T Pro handeln, das fast doppelt so viel Ladeleistung mitbringt wie das aktuelle Mi 11 Pro.

TL;DR

Xiaomi hat die Kompatibilität des Mi 11T Pro mit dem Hypercharge-System bestätigt

Hypercharge bietet eine 120-Watt-Ladeleistung

Das Modell wird am 15. September offiziell vorgestellt

Xiaomi hat auf einen Teaser reagiert, der von Unbox Therapy auf Twitter gepostet wurde und bestätigte neben dem Mi 11T Pro auch die 120-Watt-Leistung des HyperCharge-Ladegeräts. Ganz neu ist diese hohe Ladeleistung nicht. Sie kam bereits im Mi 10 Ultra zum Einsatz, das 2020 allerdings nur exklusiv für den chinesischen Markt erschien.

Xiaomi hat außerdem bereits ein 200-Watt-Ladegerät vorgeführt, das den 4.000-mAh-Akku eines nachgerüsteten Mi 11 Pro in acht Minuten aufladen kann. Aber wie immer bei Schnellladetechnologien müsst Ihr auch berücksichtigen, welchen Einfluss das auf die Haltbarkeit des Smartphones haben kann.

Als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Lebensdauer des Geräts hat das Unternehmen wissen lassen, dass die Technologie eine Echtzeit-Temperaturüberwachung nicht nur des Akkus und des SoC, sondern auch des USB-C-Anschlusses und der Hauptplatine umfasst. Nach Angaben der Marke soll der Akku nach 800 Ladezyklen noch 80 % seiner Kapazität behalten.

Der Xiaomi-Tweet erwähnt nur das Mi 11T Pro-Modell, was darauf hindeutet, dass das Basismodell nicht mit HyperCharge kompatibel sein wird. Der Unterschied bei der Ladegeschwindigkeit wäre nicht gerade eine Neuigkeit, da das Mi 11 Pro mit einer Ladeleistung von 67 Watt kompatibel war, während das herkömmliche Mi 11 mit 55 W auskommt. Abgesehen davon wird erwartet, dass das reguläre Mi 11T einen MediaTek-Dimensity-Prozessor anstelle des Snapdragon 888 bringt, der für das 11T Pro erwartet wird.

Das Unternehmen machte keine Angaben zu den Aufladezeiten des HyperCharge 120 W / © Xiaomi

Aus anderen Veröffentlichungen von Xiaomi geht hervor, dass das Unternehmen "eine Reihe von Flaggschiff-Geräten" vorbereitet, sowie eine Technik namens "Cinemagic", die lebendigere Farben verspricht. Letzterer Hinweis taucht in einem Hashtag für eine Veröffentlichung auf, in der eine Makrofotografie-Technik erwähnt wird, ohne jedoch weitere Details zu verraten.

Wir informieren Euch über diese und andere heiße #techtember-Veröffentlichungen natürlich hier auf NextPit.