Apple Pay mit Girocard: Die andere Seite der Medaille

Erst in dieser Woche startete die Sparkasse die Integration der Girocard mit Apple Pay . Was auf den ersten Blick sehr hilfreich klingt und viele Kunden freuen dürfte, offenbart bei genauerem Hinsehen aber auch diverse Probleme.

Während bereits bekannt war, dass die Apple Pay mit der Girocard im Ausland nicht unterstützt wird, fehlen zum aktuellen Zeitpunkt auch noch andere typische Features von Apples Bezahlungssystem. So kann bislang beispielsweise auch nicht in Apps oder im Web über Apple Pay im Safari-Browser bezahlt werden. Ohne Kreditkarte gehen Nutzer von iPad und Mac also weiterhin leer aus.

Wie iphone-ticker.de berichtet, soll diese Unterstützung erst im kommenden Jahr erscheinen. Die Erweiterung erfordere ein iOS-Update, welches noch nicht verfügbar ist. Die Aussage, dass es erst 2021 soweit sein wird, lässt des Weiteren darauf schließen, dass das für den kommenden Herbst erwartete iOS 14 ebenfalls nicht ausreichen wird. Möglicherweise müssen die betroffenen Anwender auf iOS 14.1 oder später warten.

In dem Bericht ist des Weiteren davon die Rede, dass beim Einsatz der Girocard in Apple Pay Daten übertragen werden, aus denen sich IBAN und damit die Kontonummer ableiten lassen. Beim bislang üblichen Apple Pay wurde ein Token übertragen, aus der diese Daten nicht gewonnen werden konnten. Nutzt man die Girocard, sei dies nun jedoch möglich:

Zur technischen Umsetzung der #girocard der #sparkasse in #applepay:

Die an den Terminal übermittelte Kartennummer (PAN) ist NICHT tokenisiert im klassischen Sinne.

Dies bedeutet, dass aus dieser weiterhin die IBAN(Kontonummer) gewonnen werden kann.

(1/x) https://t.co/ia5twwmNcB — chris (@kkrdvc) August 25, 2020

Akzeptanzproblem mit Apple Pay und Girocard

In einem weiteren Bericht von mobiFlip wird außerdem auf eine Akzeptanzproblematik mit der Einführung der Girocard für Apple Pay hingewiesen. So werben bislang etwa die Terminal von SumUp oder iZettle mit der Annahme von Apple Pay. Derartige Terminals kommen laut dem Bericht oft auf Wochenmärkten oder bei Händlern zum Einsatz, die nur selten Kartenzahlungen nutzen.

Die Terminals akzeptieren unter anderem Maestro und VPay, aber eben keine Girocard. Dies sei bei der Nutzung einer physischen Karte kein Problem, da es bisher „über das Co-Badge“ lief. Bei der Karte in der Apple Watch oder iPhone funktioniert dies jedoch nicht mehr.

Sieht man das Apple-Pay-Logo auf einem Terminal, ist also nicht zwangsläufig Verlass darauf, dass man mit dem im eigenen Gerät hinterlegten Zahlungsmittel auch wirklich eine Zahlung mittels Apple Pay durchführen kann. Dies gilt, wie oben beschrieben, auch im Ausland, wenn man nur eine Girocard in Apple Pay hinterlegt hat und damit zahlen möchte.